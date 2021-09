Vapaavuori: Olympiakomitea ei halua ottaa kantaa Veikkauksen tuottojen siirtämiseen valtion budjettiin

Olympiakomitea ei halua olla ratkaisemassa rahapeliyhtiö Veikkauksen tuottojen mahdollista siirtämistä valtion budjettiin, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi Liikuntatieteen päivillä tänään.

– Hallituspuolueiden välillä ja edunsaajien keskuudessa tästä on näkemyseroja. Liikuntasektori ja Olympiakomitea eivät halua olla ratkaisemassa peruskysymystä, vaan lähtevät siitä, että molemmissa malleissa oleellista on liikunnan rahoituksen taso, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori osallistui webinaariin etäyhteydellä Helsinki-Vantaan lentoasemalta, josta hän esityksensä jälkeen kertoi kiirehtivänsä lentomatkalle.

– Jos mutkat vetää suoriksi, kyse on siitä, kumman voitontuottokykyyn uskoo pitkällä aikavälillä, valtion vai Veikkauksen, Vapaavuori jatkoi.

Vaikka Vapaavuori ei esittänyt suoraa kantaa Veikkauksen tuottojen tulevaisuuteen, hän ennakoi budjettirahoitukseen siirtymisen vähentävän liikuntasektorin itsenäisyyttä.

– Budjettirahoitus toisi ennustettavuutta, mutta väistämättä vähentäisi liikuntasektorin itsenäisyyttä.

Vapaavuori harmitteli sitä, että keskustelu asiasta on junnannut paikoillaan siitä asti kun Erkki Liikasen työryhmä julkisti raporttinsa viime helmikuussa. Se kannatti kokonaisuudistusta, jossa rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjetin kehysmenettelyn piiriin.

Viime kuussa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoi olevansa samalla kannalla kuin Liikasen työryhmä.

Viime kuussa valtioneuvosto asetti määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia uusi malli rahapelituotoilla kustannettujen toimintojen rahoittamiseksi. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 alusta.

Raiko Häyrinen

STT

