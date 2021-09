Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä edessä taloudellisesti hyvin vaikea vuosi – valmistelussa lähes 10 miljoonan euron säästökuuri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelee ensi vuodeksi 9,7 miljoonan euron säästöjä.

Isoimpia säästöjä sairaanhoitopiiri hakee leikkaus- ja vuodeosastotoimintaan (3 miljoonaa euroa) sekä hallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyillä (2,5 miljoonaa euroa). Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota loka- ja marraskuun kokouksissaan, ja valtuusto päättää asiasta marraskuun lopussa.

Saloon säästökuuri vaikuttaa niin, että tekonivelkirurgia siirtyy Turun kirurgiseen sairaalaan, mistä SSS uutisoi jo aiemmin (SSS 22.5.). Turunmaan sairaalan leikkaukset siirretään puolestaan Saloon ja Turun A-sairaalaan.

Tekonivelkirurgian poistuminen Salosta vähentää vuodeosastopaikkoja merkittävästi.

– Saloon jää 12 paikkaa, ja noin 20–25 paikkaa vähenee. Salosta ei tule kuitenkaan pelkästään päiväkirurginen keskus, mutta lyhytjälkihoitoisen kirurgian osuus kasvaa kaiken aikaa, ja potilaat tarvitsevat vähemmän vuodeosastohoitoa leikkausten jälkeen. Tämän paikkamäärämuutoksen myötä menemme pikkuhiljaa siihen suuntaan, mikä on ollut Salon uuden sairaalan suunnittelun pohjana, Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo.

Leikkaustoimintojen keskittämisen lisäksi sairaanhoitopiirin on tarkoitus karsia myös laboratoriopalveluiden näytteenottopisteitä. Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toiminnan uudelleenjärjestelyillä haetaan 1,5 miljoonan eurona säästöjä.

– Salonkin ympäristössä on aika paljon näytteenottopisteitä, mutta mitään päätöksiä tai edes esityksiä mahdollisesti suljettavista pisteistä ei ole tehty. Teoreettisesti on mahdollista, että näytteenottopisteitä on tulevaisuudessa harvemmassa. Mutta jos säästämme sillä, että suljemme laboratoriopisteen, mutta kunnan ja potilaan kustannukset nousevat kovasti, se ei ole mielekästä kokonaistaloudellisesti, Virolainen korostaa.

Tasapainottamistoimiin kuuluu myös terapiapalveluiden yhtenäistäminen, josta odotetaan 800 000 euron säästöjä.

– Olemme ostaneet aikaisemmin terapiapalveluita Salon kaupungilta, mutta kaupunki on irtisanonut sopimuksen kesällä. Me jo värväämme omaa henkilökuntaa sinne ja koetamme sen kautta järjestää palvelun jatkossa hieman aiempaa edullisemmin. Palvelun taso pyritään pitämään yhtä hyvänä, Virolainen summaa.

Näiden lisäksi sairaanhoitopiiri leikkaa kuluja lisäämällä digitaalisia palveluita sekä karsimalla Tyksin kiinteitä toimipisteitä ja sairaanhoitopiirin vuokratiloja.

Sen sijaan henkilökunnan määrää ei aiota vähentää.

– Emme halua päästä henkilöstöstä eroon, vaan suurempi haaste on siinä, että saamme osaajia pidettyä ja rekrytoitua lisää. Toki luonnollista poistumaa voimme käyttää hyväksi. Ei ole itsestään selvää, että henkilöstömäärä pysyy potilashoidon osalta samana. Esimerkiksi, jos vähennämme näytteenottopisteitä, voi se tarkoittaa myös henkilöstömäärän laskua, Virolainen kertoo.

– Meillä on kuitenkin niin paljon sijais- ja ylityökäyttöä, että emme varmasti joudu irtisanomaan työssä olevaa henkilöstöä.

Sairaanhoitopiirin taloutta rasittavat yhtäaikaisesti monet tekijät, erityisesti pitkään jatkunut koronapandemia. Taloutta heikentää huomattavasti myös ensi vuoden alussa avattavan Turun Majakkasairaalan aiheuttama kustannusten lisäys. Majakkasairaala nostaa Tyksin tulosalueen kustannuksia kaikkiaan 13,3 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin haasteena on myös kuntien vastuulla olevan perusterveydenhuollon hyvin raskas kuormitus, joka heijastuu erikoissairaanhoitoon.

– Uusia velvoitteita ja tehtäviä tulee koko ajan erikoissairaanhoitoon, mitä meillä ei ole ollut aikaisemmin. Normaalisti perusterveydenhuoltoon kuuluvia potilaita tulee erikoissairaanhoitoon, emmekä saa potilaita ihan halutulla tavalla jatkohoitoon, vaan he jäävät meille. Suuri uhka on se, että joudutaanko tekemään uusia järjestelyitä, että pystymme hoitamaan lisääntyvän potilasmäärän. Jatkonäkymät ovat haastavat, jo senkin takia, että koronasta on jäänyt hoitovelkaa, Virolainen pohtii.