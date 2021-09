Kuusi ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui ampumisessa yliopistokampuksella Venäjän Permissä

Keski-Venäjällä maanantaina tapahtuneessa kouluampumisessa sai surmansa kuusi ihmistä, viranomaiset tarkentavat. Aiemmin he ilmoittivat kahdeksan ihmisen saaneen surmansa. Lisäksi ampumisessa haavoittui kymmeniä.

Ampuminen tapahtui aamupäivällä paikallista aikaa Permin valtionyliopiston kampusalueella, jossa opiskelija alkoi ampua ympärillä olevia ihmisiä. Ampuja saatiin kiinni. Viranomaisten mukaan hän vastusti pidätystä ja haavoittui kiinniottotilanteessa.

Vakavia rikoksia tutkivan tutkintakomitean mukaan asemiehen hyökkäyksessä haavoittui 28 ihmistä, joiden vammojen vakavuus vaihtelee. Aiemmin Venäjän terveysministeriö kertoi, että 19 sairaalahoitoon toimitetuista olisi saanut ampumahaavoja.

Myös ampuja on viranomaisten mukaan toimitettu sairaalahoitoon.

Kantoi metsästyskiväärin kampukselle

Venäläismediassa on näytetty väitetysti kampukselta kuvattua videomateriaalia, jossa tummaan asuun ja kypärään pukeutunut hahmo kulkee aseen kanssa kampuksella. Sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa opiskelijat heittävät tavaroitaan koulurakennusten ikkunoista ennen kuin hyppäävät itse karkuun ampujaa.

Ampuja tunnistettiin Permin yliopiston opiskelijaksi. Viranomaisten mukaan hän kantoi mukanaan metsästyskivääriä, jonka hän oli hankkinut aiemmin tänä vuonna.

Kampuksen tapahtumia tutkitaan kahden tai useamman ihmisen murhana.

Toinen vakava kouluampuminen tänä vuonna

Presidentti Vladimir Putin ilmaisi surunvalittelunsa tiedottajansa välityksellä.

– Presidentti välittää vilpittömän osanottonsa heille, jotka menettivät perheenjäsenensä ja rakkaansa tämän tapauksen seurauksena, Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.

Kremlin mukaan Venäjän terveysministeri ja tiedeministeri matkaavat Permiin, jossa he johtavat uhrien auttamista.

Tämänpäiväinen ampuminen on toinen vakava kouluampumistapaus Venäjällä tänä vuonna. Viimeksi toukokuussa Venäjän keskiosissa Kazanissa 19-vuotias asemies tappoi yhdeksän ihmistä vanhassa koulussaan.

Toukokuun kouluampumisen jälkeen Venäjällä on tiukennettu aselakeja. Esimerkiksi metsästyskiväärin lupaprosessin alaikärajaa on korotettu ja terveystarkastuksia tehostettu.

Putinin tiedottajan mukaan tragedia pääsi tapahtumaan tiukoista laeista huolimatta ja viranomaisten on analysoitava tapahtumien kulku.

STT

Kuvat: