Venäjän hyväksi vakoilleelle miehelle kolmen vuoden vankilatuomio Ruotsissa

Ruotsissa oikeus on tuominnut kolmeksi vuodeksi vankeuteen miehen, jota syytettiin vakoilusta Venäjän hyväksi. Göteborgin käräjäoikeus antoi tuomion keskiviikkona.

Syyttäjän mukaan 47-vuotias ruotsalainen mies oli saanut työssään konsulttina ruotsalaisista Volvo– ja Scania-autoyhtiöistä tietoja, joita hän myi eteenpäin venäläisille. Kyse oli autojen valmistusmenetelmistä ja lähdekoodista, joiden arvioitiin uhkaavan kansallista turvallisuutta, jos ne päätyisivät vieraan vallan käsiin.

Mies pidätettiin runsaat kaksi vuotta sitten Tukholmassa, kun hän oli ravintolassa tapaamassa venäläistä lähetystöneuvosta. Diplomaattiasemansa ansioista venäläinen välttyi pidätykseltä. Hän poistui maasta pian poliisioperaation jälkeen.

47-vuotias kiisti oikeudessa syytteet.

Vakoilusyyte pitkällä viipeellä

Käräjäoikeus totesi lehdistötiedotteessa tulleensa siihen johtopäätökseen, että syytetty oli kopioinut kahden yrityksen salaisia ​​tietoja. Tiedot oli sittemmin siirretty USB-tikuille, jotka mies luovutti venäläiselle miehelle maksua vastaan ”täysin tietoisena siitä, että hänen antamansa tiedot hyödyttävät Venäjää”.

Käräjäoikeus totesi lisäksi vakoilusta tuomitsemisen edellyttävän, että Ruotsin turvallisuus voi vahingoittua.

– Oikeus on todennut, että tämä toteutui miehen Scanialta saamien tietojen osalta, mutta ei osoitettu, että näin olisi käynyt Volvon tietojen osalta, lehdistötiedotteessa sanotaan.

Vaikka 47-vuotias pidätettiin toissa vuoden alussa, häntä syytettiin vakoilusta vasta tämän vuoden tammikuussa.

Käräjäoikeus ei uskonut syytetyn puolustuksen näkemyksiä. Puolustuksen mukaan saattoi olla, että venäläisdiplomaatti halusi rekrytoida ruotsalaisen agentiksi, mutta salaisia ​​tietoja ei paljastettu ja pestausyritys pysähtyi saman tien.

Suurin rangaistus tavanomaisesta vakoilusta on Ruotsissa kuuden vuoden vankeus. Jos vakoilurikos on vakava, tuomio voi olla enimmillään elinkautinen vankeusrangaistus.

