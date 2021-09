Venttiilivalmistaja Neleksen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Valmetin kanssa

Venttiilivalmistaja Neleksen ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt sulautumisen konepajayhtiö Valmetin kanssa. Valmet pitää ylimääräisen yhtiökokouksensa iltapäivällä kello 14.

Neleksen osakkeenomistajat saisivat sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena 0,3277 uutta Valmetin osaketta jokaista omistamaansa Neleksen osaketta kohti.

Sulautumisen on tarkoitus tapahtua 1. tammikuuta 2022, mutta päivä saattaa vielä muuttua.

Konepajayhtiö Valmet ja Neles allekirjoittivat heinäkuussa yhdistymissopimuksen. Yhdistettyjen yhtiöiden liikevaihto oli viime vuonna yli neljä miljardia euroa ja yhteenlaskettu työntekijöiden määrä on noin 17 000.

Valmet on erikoistunut sellu- ja paperikoneisiin, ja Neles on virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen tarjoaja. Neles aloitti toimintansa itsenäisenä yhtiönä vuosi sitten irtauduttuaan Metsosta. Yhtiöstä oli Valmetin lisäksi kiinnostunut ruotsalainen Alfa Laval. Alfa Lavalin Neles-aikeet viime vuonna menivät kuitenkin mönkään.

– Valmetin onnistui sementoida oma asemansa, kun se nosti omistusosuutensa vajaaseen 30 prosenttiin ja sai vakuutettua muut osakkeenomistajat siitä, että Alfa Lavalin ostotarjous ei ole omistajien edun mukaista. Sen jälkeen kenenkään on enää ollut vaikea tulla väliin, sanoi pääanalyytikko Antti Viljakainen analyysiyhtiö Inderesistä STT:lle heinäkuussa.

Valmet esitti idean fuusiosta jo viime syksynä.

STT

