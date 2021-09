Verottajan tehovalvonnassa lähes puolella taksiyrittäjistä paljastui laiminlyöntejä – tuloja jätetty kirjaamatta yli miljoonan euron edestä

Verohallinnon keväällä käynnistyneessä taksiyrittäjien tehovalvonnassa lähes puolille tarkastetuista on tullut lisää veroja maksettavaksi. Verohallinnon mukaan tähän mennessä on löydetty 1,2 miljoonan euron edestä tuloja, joita ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kirjanpidossa.

Elokuun loppuun mennessä verottajan valvonnan piirissä oli ollut 182 taksiyrittäjää. 45 prosentissa valvontatapauksista taksiyrittäjälle koitui lisää veroa maksettavaksi.

Merkittävimmäksi laiminlyönniksi verottaja katsoo myynnin kirjaamatta jäämisen. Lisäksi valvonnassa on havaittu pimeää palkanmaksua sekä sellaisten kulujen vähennyksiä, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.

Verottajan mukaan valvonnassa on lisäksi käynyt ilmi, että esimerkiksi Uberin tai Yangon kautta tuloja saavat yrittäjät luulevat virheellisesti, että alusta tekisi ilmoituksen yrittäjän tuloista.

– Näin ei ole. Taksiyrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulot tulevat ilmoitetuksi meille, Verohallinnon ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä sanoo tiedotteessa.

Vuonna 2018 voimaan tulleen taksilain seurauksena taksiluvan saanti helpottui ja alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Verohallinnon mukaan tehovalvonnan ensimmäisten tulosten perusteella vilpillistä toimintaa on löytynyt sekä pitkään alalla toimineiden että uusien yrittäjien piiristä.

”Epäterve kilpailu saatava kitkettyä alalta”

Tehovalvonta on vasta alkutaipaleella, sillä Verohallinto aikoo käydä läpi vielä noin 600 taksiyrittäjän toimintaa. Tarkastukset jatkuvat ainakin ensi kevääseen asti.

– Tarkoituksena on näiden lisäksi käydä läpi myös sellaisia taksiluvan omistajia, joilla ei ole verotietojen perusteella ollut taksitoimintaa. Selvitämme, ovatko he tehneet ajoja pimeästi, Lahdenperä sanoo.

Alan etujärjestö Taksiliitto pitää verottajan tehovalvontaa tervetulleena.

– On erittäin hyvä, että Verohallinto pystyy kohdentamaan valvontatoimensa riskiperusteisesti. Haaviin jää silloin helpommin niitä, jotka eivät velvoitteitaan hoida, toimitusjohtaja Timo Koskinen kommentoi tiedotteessa.

– Valvontaa todella tarvitaan, jotta epäterve kilpailu saadaan kitkettyä taksialalta, hän jatkaa.

Liitto toteaa, että valtaosa 12 000 luvanhaltijasta toimii rehellisesti. Verottajan riskianalyysissä nousi esiin alle 800 yrittäjää.

Mika-Matti Taskinen

STT

