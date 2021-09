Bottas nousi Monzassa kolmanneksi – MM-sarjan kärkikaksikko Verstappen ja Hamilton kolaroivat ja keskeyttivät, McLarenit karkasivat kaksoisvoittoon

Valtteri Bottas ajoi Italian gp:n aika-ajon ja sprintin voittojen jatkoksi kolmossijan Monzan kilpailussa. Bottas joutui starttaamaan moottorisäännön takia kilpailuun viimeisestä 19:nnestä lähtöruudusta, nousi ruutulipulle mennessä neljänneksi ja sijoittui lopputuloksissa kolmanneksi Meksikon Sergio Perezin aikarangaistuksen takia.

MM-sarjan entinen mahtitalli McLaren juhli kilpailussa vuosien tauon jälkeen kaksoisvoittoa. Toisesta lähtöruudusta startannut australialainen Daniel Ricciardo nousi kilpailun kärkeen lähtökiihdytyksessä eikä luopunut paikasta. Tallin brittikuljettaja Lando Norris varmisti kaksoisvoiton.

MM-sarjan kärkikaksikko Max Verstappen ja Lewis Hamilton putosivat pelistä ajettuaan keskenään kolarin. Hamilton pyrki varikolta varikkopysähdyksessään epäonnistuneen Verstappenin edelle, ja kaksikko törmäsi toisiinsa seuraavassa hidastusmutkassa.

Verstappenin auto pomppasi tilanteessa vaarallisesti Hamiltonin auton päälle. Auton runko ja toinen takarengas liukuivat Hamiltonin auton halo-turvakaaren yli.

Verstappen johtaa MM-sarjaa edelleen viiden pisteen erolla Hamiltoniin. Bottas on sarjassa kolmantena.

Bottas lupasi palkintosijan

Bottas ajoi Monzassa huikean viikonlopun. Hän lupasi tallille jo ennalta hyvät pisteet lähtöruuturangaistuksestaan huolimatta.

– Lupasin palkintopallisijan ja tein sen, Bottas iloitsi C More Maxin välittämässä ratahaastattelussa.

– Ei se helppoa ollut, mutta tuli silti maksimit, mitä tänään oli otettavissa. Ja saimme samalla paremmat pisteet kuin Red Bull -talli.

Kilpailun voittanut Ricciardo ei tahtonut löytää sanoja kuvaamaan omia ja McLarenin riehakkaita tunnelmia.

– Saanko kirota, Ricciardo kysyi tv-haastattelunsa aluksi, muttei saanut lupaa voimasanoihin.

– No, oli jo aika saada tämä voitto. Se on tallille iso juttu puhumattakaan kaksoisvoitosta.

Verstappen jäi varikkokäynnillä

Kaiken kukkuraksi Ricciardo sai ajaa kilpailun kärjessä käytännössä startista maaliin. Verstappen tuli renkaidenvaihtoon toisena, mutta putosi Ricciardon tuntumasta, kun varikkopysähdys kesti yli 11 sekuntia.

– Startti onnistui hyvin, muttei ollut mitään takeita, että johtopaikka kestäisi maaliin asti. Auton vauhti riitti kuitenkin pitämään Verstappenin takana renkaidenvaihtoon asti, Ricciardo tiivisti kilpailun.

– Osasin odottaa sprintin jälkeen hyvää kilpailua, mutta tätä meiltä ei varmasti odottanut kukaan.

Tallitoveri Norris oli yhtä iloinen.

– Olemme tehneet monta vuotta töitä tätä varten, ja vihdoin tuli kaksoisvoitto. Olen täysin tyytyväinen kakkostilaan. Olen iloinen myös Danielin puolesta. Onnittelut hänelle, Norris juhli tallin saavutusta.

Kimi Räikkönen ei osallistunut Monzan kilpailuun annettuaan positiivisen koronanäytteen ennen Zandvoortin kilpailua.

Verstappen ja Hamilton kommentoivat kolariaan varovaisesti

Verstappen ja Hamilton kommentoivat varovaisesti Monzan kilpailun kolariaan ennen kisatuomariston päätöstä.

Hamilton oli tilanteessa Verstappenin edelle, mutta toisaalta hän ei jättänyt hollantilaiselle tarpeeksi tilaa hidastusmutkan reunaan.

– Menin edellä mutkaan, Max ajautui ratareunukselle ja ajoi päin autoani. Sen jälkeen huomasin, että hänen autonsa oli päälläni, Lewis kuvasi tilannetta C More Maxin haastattelussa.

Myös Verstappen vältti syyttelemästä vastustajaa.

– Kukaan ei tietenkään halua tällaista, mutta ehkä se näytti pahemmalta kuin lopulta oli, Verstappen pohdiskeli.

Tilanne alkoi muodostua jo toisena renkaidenvaihtoon asti ajaneen Verstappenin varikkokäynnistä, joka venyi pitkäksi. Neljäntenä siihen saakka ajanut Hamilton oli sen takia tulossa hänen edelleen varikkokäyntinsä jälkeen kaksi kierrosta myöhemmin.

Shikaani kävi ahtaaksi

Verstappen näki tilanteen syntyvän, kun Hamilton alkoi peittää hänen ajolinjaansa jo ennen hidastusmutkaa.

– Näin Lewisin siirtyvän vasemmalle, ja siinä oli tulossa ahdasta. Hän puristi shikaanissa minua vielä lähemmäksi radan reunaa, eikä minulle jäänyt tilaa ja ajauduin ratareunukselle, Verstappen jatkoi.

Verstappen ei saanut enää käännettyä autoa kauemmaksi Hamiltonista, kun auto osui ratareunukseen. Sen jälkeen hänen ajokkinsa oikea takarengas näytti hypähtävän Hamiltonin auton renkaasta Mercedeksen päälle.

Tilanne näytti vaaralliselta, kun Verstappenin ajokin pohja ja oikea takarengas liukuivat yli Hamiltonin auton halo-turvakaaren. TV-kuvien perusteella rengas näytti jopa osuvan Hamiltonin kypärään.

Verstappen totesi, että hänen kilpailussaan moni asia meni pieleen ennen kolaria.

– Lähtö, taktiikka ja varikkokäynti epäonnistuivat jo ennen kolaria.

Verstappen johtaa MM-sarjaa viiden pisteen erolla mestaruutta puolustavaan Hamiltoniin.

Pasi Rein

STT

