Vihreät vaatii ensi viikon riihestä päätöksiä puuttuvista päästövähennystoimista – ”Jos nämä eivät kelpaa, haastan muut puolueet tekemään omia esityksiään”

Vihreiden mukaan hallituksen on ensi viikon budjettiriihessä tehtävä päätökset puuttuvista päästövähennystoimista. Kyse on vihreiden mukaan hallitusohjelman toteuttamisesta eikä siitä, että puolue olisi vaatimassa jotain lisää.

– Ihminen voi elää hyvää elämää, vaikka auto kulkisi bensan tai dieselin sijaan sähköllä tai kaasulla. Eikä lämpöpumppu tee kodista yhtään vähemmän mukavaa paikkaa olla. Kun hiili sidotaan pellolle, ylläpidetään maan kasvukuntoa ja saadaan parempaa satoa. Samalla mökkijärven vesikin on kirkkaampaa. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Poliitikkojen tehtävä on tehdä päätöksiä, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi.

Puolue on esittänyt muun muassa liikenteen päästökaupan käyttööönottoa, maatalouden uudelle tukikaudelle asetettavia selkeitä päästövähennystavoitteita sekä peltojen raivausmaksua.

Karin mukaan esitysten tekeminen ei saisi levätä vain vihreiden harteilla.

– Jos nämä eivät kelpaa, haastan kaikki muut puolueet tekemään omia esityksiään syksyn ilmastoriiheen. Ehdotuksien on kuitenkin pohjattava tutkittuun tietoon ja niillä on oltava aitoja vaikutuksia. Jokainen suomalainen perhe ei voi istuttaa tuhatta puuta, vaikka kuinka niin haluaisikin. Eikä se vielä tätä edes ratkaisisi, Kari huomauttaa.

Eduskuntaryhmä toivoo myös, että paljon puhututtanut Suomen Akatemian rahoitus onnistuttaisiin turvaamaan budjettiriihessä.

– Olennaista on löytää ratkaisu, jolla Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen kohdistuvilta lisäleikkauksilta vältytään ensi vuoden osalta. Vaikka veikkausvarojen suhteen ei ole löydetty vielä pysyvää järjestelyä, hallituksella on aina valta päättää tulevan vuoden budjetista. Nokittelun sijaan nyt on syytä korjata tämä ilmeinen ongelma, joka on herättänyt jo laajaa huolta tiedekentällä, Hyrkkö vaatii.

Turvaväleistä päästävä viipymättä – ”jokaisella päivällä merkitystä”

Vihreiden mukaan hallituksen tällä viikolla ilmoittama kulttuuritapahtumien turvaväleistä luopuminen on saatava käytäntöön viipymättä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoo, että päätös oli tarpeellinen ja odotettu ja se tuo toteutuessaan helpotusta kulttuuri- ja tapahtuma-alan kohtuuttomaan tilanteeseen.

– Nyt on olennaista, että puheet muuttuvat teoiksi ilman viivyttelyä. Jokaisella päivällä on alan kannalta merkitystä ja siksi toivon, että hallitus antaisi esityksen tartuntatautilain päivittämisestä jo tällä viikolla, Hyrkkö sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa.

Lakimuutos on parhaillaan valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä.

Mielenterveyspalvelupiste jokaiseen kuntaan

Lähestyviin aluevaaleihin liittyen vihreät nostaa esiin terapiatakuun, jota se esittää koko maahan. Jokaisella hyvinvointialueella on valta päättää terapiatakuun käyttöönotosta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mielenterveyden hoitopolut rakennetaan yhtenäiseksi, jotta ihmiset pääsevät helpommin esimerkiksi pitkäkestoisemman psykoterapian pariin. Ei enää pompottelua luukulta toiselle ja joka välissä jonottamista, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko toteaa.

Yhtenä uutena toimenpiteenä eduskunta esittää matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupistettä jokaiseen kuntaan.

– Uusien hyvinvointialueiden perustamisen myötä jokaiselle onkin taattava pääsy matalan kynnyksen mielenterveyspisteisiin. Vihreät ehdottavat, että jokaiseen kuntaan turvataan kerran viikossa mielenterveyspisteen vastaanotto, jossa keskusteluapua voi saada jonottamatta ja ilman ajanvarausta, Pitko esittää.

Susanna Jääskeläinen, Saila Kiuttu

STT

Kuvat: