Vihreät päättää Ohisalon sijaistamisista lokakuussa

Vihreät päättää puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon sijaisuusjärjestelyistä lokakuussa. Ohisalon jäädessä vanhempainvapaalle hänelle tulee sijainen sekä puoluejohtajan että ministerin tehtäviin.

Vihreiden puoluehallitus päättää puheenjohtajan sijaistuksesta perjantaina 1. lokakuuta. Ministerisijaisuus puolestaan ratkaistaan puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa maanantaina 11. lokakuuta, kerrotaan puolueen tiedotteessa.

Puheenjohtajatehtävissä Ohisaloa tulee puolueen sääntöjen mukaisesti sijaistamaan yksi varapuheenjohtajista. Viime viikonlopun puoluekokouksessa puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin Atte Harjanne, Iiris Suomela ja Hanna Holopainen.

Vielä ei ole tiedossa, valitaanko Ohisalon sisäministerin tehtäviä tuuraamaan sama ihminen vai jaetaanko vastuut eri käsiin.

Perheenlisäystä odotetaan jouluksi

Ohisalo kertoi raskaudestaan tunteikkaassa tiedotustilaisuudessa heinäkuussa. Hän ilmoitti tuolloin odottavansa miehensä kanssa perheenlisäystä jouluksi.

Ohisalo sanoi, että suunnitelmissa on jatkaa mahdollisuuksien mukaan töissä marraskuulle ja palata töihin ensi kesänä.

Puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan aikataulu ei ole tästä tarkentunut.

– Minun tietoni on se, että marraskuun aikana on suunniteltu, että perhevapaalle jäisi ja ensi kesänä paluu, hän kertoo STT:lle.

Vihreillä on hallituksessa kaikkiaan kolme ministerinpaikkaa. Sisäministeri Ohisalon lisäksi hallituksessa ovat ulkoministeri Pekka Haavisto sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Viime viikonloppuna pidetyssä puoluekokouksessa Ohisalo valittiin jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Ohisalo, 36, aloitti vihreiden puheenjohtajana vuonna 2019.

Puoluekokouksen suurin käänne oli vihreiden historiallinen asettuminen kannattamaan kannabiksen laillistamista ensimmäisenä eduskuntapuolueena.

Lassi Lapintie, Merja Könönen

STT

Kuvat: