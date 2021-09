Vihreät valitsevat puheenjohtajan sijaista aluevaalit mielessä – STT:n tietojen mukaan helsinkiläisyys on Atte Harjannetta vastaan, Iiris Suomela vahvoilla

Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr.) on STT:n tietojen mukaan vahvoilla vihreiden puoluehallituksen kokouksessa, jossa valitaan puheenjohtaja Maria Ohisalon sijaista.

Sen sijaan puolueen varapuheenjohtajaksi syyskuussa ensimmäisenä valittu kansanedustaja Atte Harjanne on lähdössä kokoukseen heikoista asemista helsinkiläisyytensä vuoksi.

Valinnan tekevässä puoluehallituksessa kiinnitetään sijaisvalintaa tehdessä huomiota aluevaaleihin. Puoluehallituksessa ollaan laajasti sitä mieltä, että puheenjohtajan sijaisen pitäisi edustaa seutua, jossa vaalit käydään tai olla itse jopa ehdolla vaaleissa.

Näin STT:lle arvioi viisi eri puoluehallituksen jäsentä valinnan tekevän kokouksen aattona. Kuudes jäsen ei pidä sijaisen kotipaikkaa vaalien kannalta ratkaisevana asiana mutta luonnehtii sitä kuitenkin punninnan arvoiseksi. Seitsemäs ei halunnut kommentoida asiaa lainkaan.

Puoluehallituksessa on yhteensä 12 jäsentä, joista neljä on puolueen puheenjohtajistoa. Näitä neljää ei tavoiteltu, koska valinta koskee heitä itseään. Yhtä henkilöä STT ei torstaina tavoittanut.

Näkyvyys tuo Suomelalle nostetta

Puheenjohtaja Ohisalo on jäämässä loppuvuodesta vanhempainvapaalle.

Hänen sijaisensa valitaan kolmen varapuheenjohtajan keskuudesta. Heistä Harjanne on ainoa helsinkiläinen. Toisin kuin muualla Suomessa, Helsingissä ei järjestetä tammikuussa sote-uudistukseen liittyviä aluevaaleja, koska kaupunki päättää sote-järjestelyistään kuntatasolla.

Puoluehallituksessa haluttaisiin, että puheenjohtajan sijainen voisi osallistua mahdollisimman hyvin aluevaaleihin.

– Kyllähän se irralliselta näyttää, jos Atte siinä hommassa on, kun vaalit eivät Helsinkiä koske. Jos hän olisi vihreiden kasvot aluevaaleissa, se ei olisi täysin toimiva ratkaisu, eräs jäsen arvioi.

Muut vihreiden varapuheenjohtajat ovat tamperelainen Suomela ja lappeenrantalainen Hanna Holopainen. Puoluehallituksen tavoitetusta henkilöistä kaksi nimeää Suomelan suosikikseen puheenjohtajan sijaisen valinnassa. Muut eivät nimenneet ketään suosikkia.

Perusteina Suomelan puolesta mainitaan hänen kokemuksensa esiintyjänä ja aktiivisuutensa keskustelijana. Etuna pidetään myös hänen tunnettuuttaan puolueen sisällä. Myös henkilöt, jotka eivät nimenneet ketään suosikkia, painottivat puolueen johtamisen tärkeyttä.

Puolue valitsi varapuheenjohtajat syyskuussa. Harjanne valttiin tehtävään ensimmäisenä, mutta puoluehallituksesta painotetaan, että vihreiden käyttämän siirtoäänivaalitavan perusteella kolmikkoa ei voida asettaa järjestykseen.

Esityksen sijaisestaan perjantaina pidettävässä kokouksessa tekee Ohisalo itse. Torstaina myös Uutissuomalainen kertoi omien tietojensa pohjalta, että Suomela on vahvoilla sijaisuusvalinnassa.

Ministeri ja puheenjohtaja erilleen

Vihreiden sijaisuusjärjestelyihin liittyy erikseen myös kysymys siitä, kuka toimii sisäministerinä Ohisalon vanhempainvapaan ajan.

Puoluehallituksessa on laajaa kannatusta ajatukselle, että puheenjohtajan ja ministerin sijaiseksi valittaisiin eri henkilöt. Tämä toisi puheenjohtajan sijaiselle paremmat mahdollisuudet johtaa puoluetta lyhyen sijaisuuden ajan ja keskittyä vaalityöhön.

Huomiota kiinnitetään myös siihen, että kaikki varapuheenjohtajat ovat ensimmäisen kauden kansanedustajia. Jos tehtävät erotetaan toisistaan, ensimmäisen kauden edustaja ei joutuisi vaalien alla osallistumaan myös hallitustyön kiemuroihin.

– Pidän ehdottoman tärkeänä, että tehtävät jaettaisiin kahdelle ihmiselle, että ihmiset saavat puoleksi vuodeksi keskittyä siihen, mitä he tekevät, eräs puoluehallituksen jäsen sanoo.

Varapuheenjohtajiston ulkopuolelta kannatusta ministeriksi saa ainakin vihreiden eduskuntaryhmää johtava Emma Kari. Kari on toisen kauden kansanedustaja, joka toimi viime vaalikaudella ministerin erityisavustajana.

STT on jo aiemmin kertonut, että puoluehallituksessa on haluja kierrättää ministerien tehtäviä, ja sama tuodaan edelleen esiin.

Puoluehallituksesta myös arvioidaan, että puheenjohtajan sijaisen valintaan verrattuna ministerin sijaisen valinta on vaikeampi kysymys. Kyseinen päätös ei kuitenkaan ole puoluehallituksen käsissä, vaan siitä päättävät puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä yhdessä 11. lokakuuta.

Vaikka puoluehallitus ei valintaa tee, se ennakoi, että ministerijärjestelystä on vaikeampi päättää kuin puheenjohtajan sijaisesta.

– Veikkaan, että perjantai on helpompi. Tunnumme olevan aika lailla samalla sivulla aluevaalien tärkeydestä. Ministerin valinta on toinen homma, koska uusi puoluevaltuuskunta ei ole vielä kokoontunut, eräs jäsen arvioi.

https://www.ess.fi/uutissuomalainen/4313103

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: