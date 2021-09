Viitannummen uusi ulkoilureitti tuo meren lähemmäs

Viitannummi on saamassa uuden ulkoilureitin. Uusi polku rakentuu polveilevaan rinnemaastoon Reikäkirveenkadun päästä alas merenrantaan, jossa se yhdistyy lintujentarkkailulaiturille kulkevaan polkuun ja sieltä Meripihkankadun päähän.

– Polku monipuolistaa alueen ulkoilumahdollisuuksia ja tuo rannan paremmin saavutettavaksi. Eikä tarvitse kohta enää kävellä samaa reittiä takaisin, vaan voi kulkea ympyrän, Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander kertoo.

Uutta polkua alettiin rakentamaan kesäkuussa ja pohjustus on jo valmis. Rinteessä on kohta, jonka ylitse SG-Rakentajien Heikki Toots ja Taaniel Torpats nikkaroivat parhaillaan kävelysiltaa kivenlohkareiden ja rinteen epätasaisuuksien yli.

– Jos kivikkorinteen kohta olisi pitänyt tasoittaa koneella, olisi pitänyt muokata maastoa aika paljon. Nyt kävelysilta tehdään siihen mittatilaustyönä, maaston muotoja mukaillen, Nikander sanoo.

Polulla on pituutta noin 700 metriä. Pitkä puusilta valmistunee syyskuun loppuun mennessä, ja koko ulkoilupolku lokakuun loppuun mennessä.

Nikander osoittaa rinteen huipulle ja kertoo, että siellä on hieno näköalapaikka, josta näkee Meriniityn suuntaan uudesta kulmasta. Tosin rinne täytyy tarpoa toistaiseksi ylös maastoa pitkin.

– Tähän on valmius rakentaa myöhemmin kuntoportaat, joilla näköalapaikan kalliomäkikin olisi helpommin saavutettavissa, Nikander sanoo ja osoittaa ylärinteeseen siltakohdan jälkeen.

Polun varrelle on tulossa myös penkkejä ja valaisintolpat.

Lähellä lintulaituria maasto on vehreää ja lehtomaista.

– Rakennettaessa polkua yritimme olla kajoamatta tervaleppälehtoon niin paljon kuin mahdollista, Nikander sanoo.

Viitannummen ulkoilupolku on periaatteessa esteetön, mutta korkeuseroja on jonkin verran.

– Tämä on ollut mielekäs projekti, joka on edennyt hyvin ja jota asukkaatkin ovat toivoneet. Polku edistää alueen virkistyskäyttöä. Tämä on juuri sitä työtä, mitä kaupunginpuutarhurina on ollut mukava toteuttaa, Matti Nikander sanoo.

– Tätä tehdessä tuntuu, että Salon kattila porisee hyvällä tavalla, että perunat alkavat kypsyä, Nikander myhäilee.

Ulkoilupolku on kuulunut alueen kaavaan alusta pitäen. Salo haki ja sai siihen ely-keskuksen rahaa 45 000 euroa, noin puolet koko summasta. Muu osuus on Salon kaupungin tekemään, mutta kävelysillan rakentaa SG-Rakentajat Oy noin 8 000 eurolla.

– Polkua on mahdollista laajentaa Reikäkirveenkadun vierestä vielä Merikulmantien suuntaan. Kaava ei sitä estä, Nikander sanoo.

Uutta ulkoilupolkua ja alueen virkistysmahdollisuuksia täydentää lähellä sijaitseva Viitankruunun kilometrinen muinaispolku, mitä kunnostettiin ja laajennettiin keväällä 2019.