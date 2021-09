VTV:n vuosikertomus: Toimintamme läpivalaisu oli aiheellista

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n keväällä suoritettu perusteellinen läpivalaisu oli aiheellista ja hyödyllistä, kirjoittaa VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko viraston vuosikertomuksessa.

Okon mukaan vuosikertomusjakso on ollut tarkastusvirastolle poikkeuksellinen, kun VTV:n toiminta ja taloudenhoito joutuivat ennennäkemättömän ulkoisen huomion kohteeksi.

VTV:n kesäkuussa irtisanotun pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin toimintaan liittyneiden epäselvyyksien vuoksi eduskunnan tarkastusvaliokunta teki viraston taloudenhoitoa koskevan perusteellisen mietinnön, minkä lisäksi tilintarkastusyhteisö BDO suoritti virastossa erityistilintarkastuksen.

– Läpivalaisu on paitsi aiheellista myös hyödyllistä, kun suuntaamme uudelta pohjalta tulevaisuuteen, Okko kirjoittaa vuosikertomuksessa.

– Tarkastusvirasto on ja sen tulee entistä vahvemmin olla esimerkillinen avoimuuden ja luottamuksen edistäjä ja olennaisen tiedon tuottaja, Okko jatkaa.

”Laillisuudesta lipsuttu yhä enemmän”

Okon mukaan VTV:n esimerkillisyyttä tarvitaan myös siksi, että viraston tarkastusten perusteella taloudenhoidon laillisuudesta on valtionhallinnossa lipsuttu yhä enemmän.

VTV:n vuosikertomuksen mukaan tarkastusvirasto antoi viime vuodelta yhteensä 62 tilintarkastuskertomusta valtion kirjanpitoyksiköille. Tarkastetuista kirjanpitoyksiköistä 18 sai huomautuksen, sillä niiden tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä todettiin olennaisia puutteita. Huomautuksen saaneiden kirjanpitoyksiköiden määrä on kasvanut hieman kahdesta viime vuodesta.

Okon mukaan VTV:n poikkeuksellinen tilanne on kuormittanut koko henkilöstöä, minkä vuoksi henkilöstövoimavarojen hallinta nostettiin virastossa yhdeksi kuluvan vuoden tärkeimmistä painopisteistä.

VTV:n vuosikertomus luovutettiin puhemies Anu Vehviläiselle (kesk.) keskiviikkona.

Yli-Viikarin tapaus syyteharkinnassa

Eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin VTV:n pääjohtajan paikalta kesäkuussa. Päätöstä edelsi kuukausien keskustelu Yli-Viikarin toiminnasta ja rahankäytöstä viraston johdossa.

Yli-Viikari valitti heinäkuussa irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen.

Keskusrikospoliisi kertoi elokuun lopussa saaneensa valmiiksi esitutkinnan Yli-Viikarin rikosepäilyistä, ja asian kerrottiin etenevän syyteharkintaan.

Erikoissyyttäjä Mari Mattila sanoi elokuussa, että hänen tavoitteenaan on saada syyteharkinta valmiiksi syyskuun aikana.

Yli-Viikaria epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, maksuvälinepetoksesta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Yli-Viikari on kiistänyt virkarikosepäilyt.

