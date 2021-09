Vuoden salolainen liikeidea -kilpailu käynnistyy jälleen

Tehtailija Juho Leinon Säätiö järjestää taas Vuoden salolainen liikeidea -kilpailun. Vuosina 2015 ja 2016 järjestetyn kilpailun tavoin nytkin on tavoitteena löytää uusia innovatiivisia, tuottavia ja toteutuskelpoisia liikeideoita salolaisen teollisuuden tarpeisiin. Säätiö toteuttaa kilpailun yhdessä Yrityssalo Oy:n kanssa.

– Kilpailun tavoitteena on viedä salolaista teollisuutta eteenpäin. Tämä perusidea on säilynyt kaikissa kilpailuissa ennallaan. Nyt laajemman ja ammattimaisen yhteistyön avulla voimme tuoda kilpailun yhä useampien yritysten ulottuville, kertoo kilpailun raadin puheenjohtaja, teollisuusneuvos Liisa Leino tiedotteessa.

Kilpailuun osallistuva liikeidea saa olla korkeintaan viisi vuotta vanha. Osallistujayhtiön tulee toimia osana valmistavan teollisuuden arvoketjua tai tarjota teollisuutta tukevaa palvelua.

Yhtiöllä on oltava organisaatio, myyntiä ja liiketoimintaa ja sen on oltava työnantajayritys, joka työllistää Salon talousalueella. Yrityksen kotipaikan on oltava Salossa. Lisäksi yhtiön toiminnassa tulee näkyä vastuullisuus.

Vuoden 2016 kilpailun voitti salolainen Led Tailor Oy huonebakteerien sterilointiin soveltuvalla valaistusteknologiamenetelmällä.

Tämänvuotiseen kilpailuun voi hakea 17. lokakuuta saakka. Kilpailuhakemuksen voi lähettää sähköisellä lomakkeella. Kuka tahansa voi myös ehdottaa kilpailuun osallistumiskriteerit täyttävää yritystä.

Tänä vuonna kilpailun raadin muodostavat Tehtailija Juho Leinon Säätiön puheenjohtaja Liisa Leino, varapuheenjohtaja Timo Ketonen, Salon kaupunginjohtaja Tero Nissinen, Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen, Aboa Venture Management Oy:n sijoitusjohtaja Petri Lindholm sekä Salon Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Petteri Ponkamo.

Raati valitsee voittajan arvioiden liikeidean innovatiivisuutta, vaikuttavuutta, liiketoimintapotentiaalia ja asiakaskokemusta. Uutena kriteerinä olevaa vastuullisuutta raati arvioi yrityskohtaisesti.

Kilpailun voittaja julkistetaan 24. marraskuuta Salo IoT Campuksella. Voittaja saa 10 000 euron arvoisen rahapalkinnon, jonka yritys voi kilpailun järjestäjien avulla käyttää liiketoimintansa kehittämiseen. Lisäksi voittaja saa medianäkyvyyttä.