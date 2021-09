Vuosaaren palkkamurhasta syytetty ex-jengipomo Vilhunen sanoi hovioikeudessa, ettei pidä väkivallasta ollenkaan: ”Vilhunen tunnetaan rauhanmiehenä ja sovittelijana”

Ex-jengipomo Keijo Vilhunen kutsui torstaina itseään rauhanmieheksi Vuosaaren palkkamurhan hovikäsittelyssä.

Viime vuonna käräjäoikeus hylkäsi Vilhusen murhasyytteen, mutta tuomitsi Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion elinkautiseen liki 20 vuotta sitten tehdystä murhasta.

Hovioikeudessa syyttäjä hakee United Brotherhoodin entiselle johtohahmolle edelleen elinkautista vankeusrangaistusta.

– Omasta mielestäni en ole koskaan syyllistynyt mihinkään väkivaltarikokseen, enkä pidä väkivallasta ollenkaan. Vilhunen tunnetaan rauhanmiehenä ja sovittelijana, Vilhunen, 61, sanoi kuulemisessaan.

Vilhusen tai Aarnion ei syytetä suoraan osallistuneen uhrin, ruotsalais-turkkilaisen ammattilaisrikollisen Volkan Ünsalin surmaamiseen. Murhasta on aiemmin tuomittu elinkautisiin vankeusrangaistuksiin neljä miestä, joista kolme murhasi uhrin vuosaarelaisasunnossa baari-illan jatkoilla lokakuussa 2003 ja neljäs, ruotsalaismies, oli murhan tilaaja.

Aarniota syytetään siitä, että hän ei poliisina pyrkinyt estämään rikosta, vaikka syyttäjän mukaan tiesi siitä etukäteen. Vilhusen syytetään olleen mukana murhan järjestelyissä.

Vilhunen kiisti yhteisen intressin Aarnion kanssa

Torstai käytettiin hovioikeudessa kokonaan Vilhusen kuulemiseen. Oman murhasyytteensä hylkäämistä vaativaa Aarniota kuullaan maanantaina.

Vilhunen on sanonut, että murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä. Vilhusen mukaan hän oli vuonna 2003 Helsingin huumepoliisin tietolähde ja välitti tiedot murhahankkeesta Aarniolle ajatellen, että tämä puuttuisi asiaan.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman kysyi hovioikeudessa, mitä mieltä Vilhunen on syyttäjien näkemyksestä, jonka mukaan Vilhusella ja Aarniolla oli yhteinen intressi saada murhasta sittemmin tuomitut miehet telkien taakse.

– Heidän mielestään olet Aarnion kanssa juoninut, että murha olisi sopiva keino, jolla saadaan kilpailijoita pois markkinoilta eli suorittamaan elinkautista. Miten suhtaudut ajatukseen? Fredman kysyi.

Vilhunen kiisti väitteen.

– Ei ollut mitään intressiä. Ymmärtäisin, jos kyseessä olisi ollut joku eri kerho (johon tuomitut olisivat kuuluneet), siinä voisi jotenkin olla jotain intressejä, hän sanoi.

Vilhunen murha-asunnosta: ”Eivätkö parempaa paikkaa keksineet?”

Syyttäjät nostivat hovikäsittelyssä esiin useita puhelinkeskusteluja Vilhusen ja palkkamurhasta tuomitun, sittemmin myös itse murhan uhriksi joutuneen Raimo Anderssonin, välillä.

Syyttäjien mukaan keskustelut kertovat siitä, että Vilhunen oli murhan toimeksiantaja, jolta Andersson haki vihreää valoa murhahankkeen toteuttamiselle ja jota Andersson myöhemmin informoi, kun palkkiorahojen saamisessa Ruotsista oli ongelmia.

Ünsal surmattiin Vuosaaressa asunnossa, jonka Vilhunen oli aiemmin alivuokrannut yhdelle sittemmin murhasta tuomituista miehistä. Vilhunen on kuitenkin koko ajan pitänyt kiinni väitteestään, ettei hän tiennyt murhapaikkaa etukäteen.

Aluesyyttäjä Perttu Könönen tivasi Vilhuselta, miten tämä ei saanut Anderssonia paljastamaan tekopaikkaa, vaikka muuten Vilhunen sanoi Anderssonin kertoneen hänelle kaikesta.

– Olisi järjenvastaista, että minulle kerrottaisiin tällainen asia, että tehdään tällaista minun vanhassa asunnossani, joka on täynnä minun dna:tani. Eivätkö parempaa paikkaa keksineet, se on tyhmin asia, mitä voi olla, Vilhunen puuskahti.

Syyttäjät eivät usko Vilhusen joutuneen koston kohteeksi

Viime vuonna käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että Vilhunen olisi yhdessä murhasta aiemmin tuomittujen miesten kanssa tappanut Ünsalin tai osallistunut avunantajana päärikokseen. Oikeuden mukaan näyttö oli osittain riittämätön ja Vilhusen esittämä vaihtoehtoinen tapahtumakulku osittain mahdollinen ja siinä määrin uskottava, että hänen syyllisyydestään jäi varteenotettava epäily.

Syyttäjät ovat torjuneet väitteen siitä, että Vilhusen ilmiantaminen olisi ollut tuomittujen kosto. He katsovat, että asema rikollisryhmän johtajana suojasi Vilhusta vuosien ajan, kunnes muiden rikosjuttujen myötä paljastunut Aarnio-yhteistyö vei tältä sekä aseman että suojan rikollispiireissä.

Aarnio ja Vilhunen on muun muassa tuomittu 2010-luvulla rikoskumppaneina kymmenen vuoden vankeusrangaistuksiin niin kutsutussa huumetynnyrijutussa, jossa Suomeen tuotiin satoja kiloja hasista.

Palkkamurhan taustalla Arlandan lentokentän arvokuljetusryöstö

Oikeus on aiemmin katsonut, että Vuosaaren palkkamurha liittyi Tukholman Arlandan lentokentällä vuonna 2002 tehtyyn arvokuljetusryöstöön.

Volkan Ünsalin isä on sanonut Ünsalin vieneen yli kaksi miljoonaa kruunua ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän irrottautui ennen kuolemaansa. Palkkamurhasta aiemmin tuomituista neljästä miehestä yksi on sanonut olleensa Arlandan ryöstön suunnittelija.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: