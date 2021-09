WHO keskeyttänyt venäläisen Sputnik-rokotteen lupaprosessin

Maailman terveysjärjestö WHO on keskeyttänyt venäläisen Sputnik-koronarokotteen myyntilupaprosessin. Asiasta uutisoivat muun muassa Radio Free Europe Radio Liberty ja Euronews.

Aiemmin tänä vuonna Venäjällä tehdyssä tuotantotarkastuksessa paljastui useita valmistusrikkomuksia, mediat kirjoittavat. WHO:n edustajan mukaan prosessi on keskeytetty siihen asti, kunnes uusia tarkastuksia voidaan tehdä rokotteiden tuotantolaitoksissa.

Suomessa lupaprosessin keskeyttämisestä uutisoi aiemmin ainakin Ilta-Sanomat.

STT