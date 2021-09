WHO keskeyttänyt venäläisen Sputnik-rokotteen lupaprosessin

Maailman terveysjärjestö WHO on keskeyttänyt venäläisen Sputnik-koronarokotteen lupaprosessin. Asiasta uutisoivat Moscow Times, Radio Free Europe Radio Liberty ja Euronews.

Aiemmin tänä vuonna Venäjällä tehdyssä tuotantotarkastuksessa paljastui useita valmistusrikkomuksia, mediat kirjoittavat. WHO:n edustajan mukaan prosessi on keskeytetty siihen asti, kunnes uusia tarkastuksia voidaan tehdä rokotteiden tuotantolaitoksissa.

WHO:n alueorganisaation Amerikan terveysjärjestön (PAHO) apulaisjohtaja Jarbas Barbosa sanoi lehdistötilaisuudessa, että erään laitoksen tarkastuksessa ei toteutettu tuotannon uusia parhaita käytäntöjä.

Venäläinen uutistoimisto Tass kirjoittaa, että WHO olisi mahdollisesti vierailemassa Venäjällä lähitulevaisuudessa. Uutistoimisto viittaa asiaa tuntevaan lähteeseensä.

Tassin lähde myös näkee, että WHO:n virallinen selvitys kiistäisi Barbosan sanomiset ja että Amerikan terveysjärjestö ei ole suoraan tekemisissä rokotteen hyväksymisen kanssa. Sputnik-rokotetta on kuitenkin käytetty joissakin Latinalaisen Amerikan maissa.

Lääketieteellisessä Lancet-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että Sputnik V -rokote on 91,6-prosenttisen tehokas koronavirusta vastaan.

Venäjä jätti helmikuussa hakemukset WHO:lle ja Euroopan lääkevirasto Emalle rokotuksen hätäkäytön hyväksymiseksi.

Suomessa lupaprosessin keskeyttämisestä uutisoi aiemmin ainakin Ilta-Sanomat.

Milja Rämö

STT

