WTC-iskuja muistettiin Yhdysvalloissa ja maailmalla – Trump käytti muistopäivän moittiakseen Afganistanista vetäytymistä, jota hän itse presidenttinä puolusti

Yhdysvalloissa muisteltiin tänään lauantaina syyskuun 11. päivän terrori-iskuja, joista tuli kuluneeksi 20 vuotta. Samalla poliitikot korostivat kansakunnan yhtenäisyyttä maan jakautuneessa poliittisessa tilanteessa.

Päivää värittivät muistotilaisuuksien lisäksi kuusi hiljaista hetkeä, jotka pidettiin niillä kellonlyömillä, jolloin koneet törmäsivät rakennuksiin ja WTC-tornit sortuivat. Iskujen sarjassa sai surmansa noin 3 000 ihmistä, heistä ylivoimaisesti suurin osa New Yorkissa.

Päivän ensimmäinen muistotilaisuus alkoi New Yorkissa WTC-iskujen tapahtumapaikalla.

Tilaisuudessa puhui muun muassa uhrien omaisia.

– Meistä kaikista tuli sellaisen kerhon jäseniä, jonka jäseniksi emme koskaan halunneet. Emme tienneet, mitä tehdä – paitsi itkeä. Mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Ystävät ja tuntemattomat osoittivat meille rajatonta kiltteyttä, sanoi veljensä iskuissa menettänyt Anthoula Katsimatides.

Tilaisuuteen osallistuivat myös presidentti Joe Biden puolisonsa Jill Bidenin kanssa samoin kuin entiset presidenttiparit Barack ja Michelle Obama sekä Bill ja Hillary Clinton.

Bidenin edeltäjää Donald Trumpia ei sen sijaan näkynyt paikalla ainakaan tilaisuudessa. Hän vieraili kuitenkin newyorkilaisella poliisiasemalla ja kritisoi muun muassa Yhdysvaltain joukkojen vetäytymistä Afganistanista. Hänen mukaansa toimet vaikuttivat siltä, että ”Yhdysvallat olisi luovuttanut”.

Trump itse ajoi aktiivisesti Yhdysvaltain joukkojen poistamista Afganistanista jo tämän vuoden toukokuussa äärijärjestö Talebanin antamia turvatakuita vastaan. Biden taas siirsi joukkojen vetämistä elokuun lopulle, mutta ilman erityisiä vaatimuksia Talebanilta.

Muistotilaisuudet alkoivat myös Pentagonissa ja Pennsylvaniassa

Muistotilaisuuksia järjestettiin myös puolustusministeriö Pentagonissa ja Pennsylvaniassa. Pentagonissa kaapattu kone iskeytyi puolustusministeriön rakennukseen. Pennsylvaniassa taas neljäs koneista putosi maahan matkustajien hyökättyä kaappareiden kimppuun.

Pennsylvaniassa puhuivat varapresidentti Kamala Harris ja terrori-iskujen aikaan presidenttinä ollut George W. Bush.

Bush muisteli puheessaan Yhdysvaltain yhtenäisyyttä WTC-iskujen jälkeen ja totesi, että iskujen jälkeinen yhtenäisyys tuntuu nyt kaukaiselta.

– Syyskuun 11. päivän jälkeisten viikkojen ja kuukausien jälkeen olin ylpeä siitä, että johdin upeita, kriisinkestäviä ja yhdistyneitä ihmisiä. Mutta mitä tulee Yhdysvaltain yhtenäisyyteen, nuo päivät tuntuvat nyt kaukaisilta, hän sanoi.

Bush sanoi olevansa huolissaan nykyilmapiiristä, jatkuvista poliittisista riidoista ja siitä, mitä ne tekevät Yhdysvaltain tulevaisuudelle.

Myös presidentti Bidenkannusti yhdysvaltalaisia yhtenäisyyteen videolla, joka julkaistiin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuosipäivän aattona.

– Minulle se on syyskuun 11. päivän keskeinen opetus. Se on, että kaikkein haavoittuvimmillamme, kaikessa, mikä tekee meistä ihmisiä, taistelussa Amerikan sielusta, yhtenäisyys on suurin vahvuutemme, Biden sanoi.

”Jopa synkimillä hetkillä ihmisyyden parhaat puolet voivat loistaa”

Terrori-iskuja muistettiin myös kansainvälisesti. Muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi, että ”jihadistit eivät onnistuneet horjuttamaan länsimaiden uskoa vapauteen ja demokratiaan”.

Britannian kuningatar Elisabet taas sanoi muistavansa ajatuksissaan ja rukouksissaan uhreja ja heidän omaisiaan.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen taas sanoi muistavansa niitä, jotka menettivät henkensä ja lisäksi heitä, jotka ”riskeerasivat kaiken auttakseen uhreja”.

– Jopa synkimmillä hetkillä ihmisyyden parhaat puolet voivat loistaa pimeyden läpi, hän sanoi.

