Yhdysvallat hyväksyi kolmannet Pfizerin rokoteannokset iäkkäille ja riskiryhmäläisille

Yhdysvallat on hyväksynyt Pfizerin koronarokotteen kolmansien annosten antamisen yli 65-vuotiaille, riskiryhmäläisille sekä työnsä puolesta paljon lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa oleville. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA päätti asiasta riippumattoman asiantuntijapaneelin viime viikolla antaman suosituksen pohjalta.

Tehosteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut puoli vuotta. Kaksikin rokoteannosta antaa tehokkaan suojan koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan, mutta Pfizerin mukaan suojaus hiipuu ajan myötä etenkin vanhemmissa ikäryhmissä.

– Tämän päivän ratkaisu osoittaa, että tiede ja käytössä oleva tieto ohjaa edelleen FDA:n päätöksentekoa koronarokotuksista, FDA:n virkaatekevä johtaja Janet Woodcock totesi.

Pfizer oli hakenut FDA:lta hyväksyntää tehosteannoksien antamiseen kaikille yli 16-vuotiaille, mitä myös presidentti Joe Bidenin hallinto kannatti, mutta tälle ei asiantuntijapaneelin mielestä ollut tarvetta. Asiantuntijoiden mielestä kolmannen annoksen hyöty-riski-suhde nuoremmilla ikäluokilla ei puoltanut sen ottamista käyttöön.

Tartuntatautivirasto CDC:n asiantuntijapaneeli käsittelee parhaillaan sitä, ketkä kaikki tarkalleen olisivat oikeutettuja kolmansiin annoksiin. Jos esimerkiksi ylipaino määritellään riittäväksi riskitekijäksi, kuuluu lähes puolet Yhdysvaltain väestöstä tehosteannosten piiriin. Joka tapauksessa kolmannen rokotuksen voivat saada kymmenet miljoonat yhdysvaltalaiset.

Yhdysvalloissa on käytetty myös Modernan ja Johnson & Johsonin koronarokotteita. Näiden osalta kolmansien annosten hyväksymisestä ei ole vielä päätöstä.

Kolmansien annosten antaminen länsimaissa on kiistanalainen aihe, sillä suuri osa kehittyvien maiden väestöstä ei ole vielä saanut ensimmäistäkään rokoteannosta, ja rokotteista on monessa maassa huutava pula.

STT

