Yhdysvallat vei Euroopasta voiton golfin Ryder Cupissa

Yhdysvallat päihitti Euroopan miesten golfin hegemoniaottelussa Ryder Cupissa. Eurooppalaiset kaatuivat sunnuntaina päättyneessä kisassa lukemin 9-19.

Kotimaassaan pelanneet yhdysvaltalaiset golfasivat vahvasti jo kisan alkaessa perjantaina. Viimeisenä päivänä pelattiin kaksinpelejä.

Yhdysvaltojen joukkueen kapteeni Steve Stricker sanoi olevansa sanaton voiton jälkeen.

– Heillä oli missio tälle viikolla, sen huomasi. Tämä on uusi aikakausi USA:n golfille, hän sanoi.

Voitto on Yhdysvalloille 27:s. Yhdysvallat voitti viimeksi kisan vuonna 2016.

Eurooppa on voittanut yhdeksän kahdestatoista aiemmasta Ryder Cupista, ja se voitti aiemman vuonna 2018 Ranskassa pelatun viimeisimmän kohtaamisen. Euroopalla voittoja on yhteensä 11.

Ryder Cupien alussa 1920-luvulla kisassa kohtasivat Yhdysvallat ja Britannia.

STT

Kuvat: