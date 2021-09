Yhdysvalloissa koronaviruksen seurauksena on kuollut enemmän ihmisiä kuin sata vuotta sitten riehuneessa pandemiassa

Yhdysvalloissa on nyt kuollut koronaviruksen seurauksena enemmän ihmisiä kuin yli sata vuotta sitten espanjantaudin aiheuttaman pandemian seurauksena, selviää tuoreista tilastoista.

Koronaviruksen seurauksena maassa on Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan kuollut yli 675 900 ihmistä, mikä on satoja ihmisiä enemmän kun verrataan espanjantautiin liittyviä kuolemia.

Yhdysvaltain väkiluku oli vuonna 1918 alle kolmannes tämänpäiväisestä. Nykyiseen väkilukuun suhteutettuna noin 2,2 miljoonaa ihmistä olisi kuollut espanjantaudin seurauksena.

Toisin kuin koronavirukseen ensimmäisen maailmansodan viimeisenä vuonna leviämään lähteneen espanjantaudin seurauksena kuoli erityisesti nuoria aikuisia. Espanjantauti nimitys noin sata vuotta sitten levinneestä voimakkaasta influenssasta on osin harhaanjohtava, sillä tauti ei ollut lähtöisin Espanjasta.

Maailmassa kuoli espanjantaudin seurauksena noin 50 miljoonaa ihmistä. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maailmalaajuisesti tilastoitu yli 4,6 miljoonaa.

Lääketiede kehittynyt, mutta ilmapiiri vaikuttaa

Yli sata vuotta sitten käytettiin osin samoja ehkäisytoimia kuin tänä päivänä, kuten maskeja, eristystoimia, karanteeneja ja kokoontumisrajoituksia.

Lääketiede on kehittynyt valtavasti sadassa vuodessa. Espanjantaudin aikana käytössä ei ollut esimerkiksi tautia ehkäisevää rokotetta. Yhdysvalloissa yli 20 prosenttia aikuisista ei ole ottanut ensimmäistä koronarokoteannosta. Käyttöönottoon on vaikuttanut muun muassa polarisoitunut poliittinen ilmapiiri.

