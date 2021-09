Yhdysvalloissa liittovaltion koneisto uhkaa taas sammua – keskuspankki Fed varoittaa vakavista seuraamuksista, jos velkakattoa ei kasvateta

Yhdysvalloissa liittovaltion toimintaa uhkaa jälleen täysi jäätyminen, jos maan velkakattoa ei kasvateta senaatissa. Republikaanisenaattorit ovat uhkailleet, ettei velkakaton nostamiseen suostuta.

Kongressin edustajainhuone hyväksyi tiistaina lakiesityksen, joka turvaisi keskushallinnon rahoituksen joulukuuhun asti ja nostaisi liittovaltion velkakattoa ensi vuoden loppuun asti, kertoi muun muassa New York Times. Esitys uhkaa jumiutua senaatissa republikaanien vastustukseen.

Jos velkakattoa ei kasvateta, liittovaltion toiminta laajalti jäätyy rahoituksen tyrehtyessä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on varoittanut senaattia vakavista seurauksista Yhdysvaltain taloudelle, jos velkakattoa ei kasvateta.

– On hyvin tärkeää, että velkakattoa kasvatetaan ajallaan, jotta Yhdysvallat voi maksaa laskunsa eräpäivään mennessä, sanoi Fedin pääjohtaja Jerome Powell.

Powellin mukaan laskujen jättäminen maksamatta on ”jotain, jota emme yksinkertaisesti voi harkitakaan”. Velkakaton nostamatta jättäminen johtaisi Fedin mukaan kaaokseen rahoitusmarkkinoilla.

Fedin ohella senaattiin ovat vedonneet kuusi entistä maan valtiovarainministeriä. Toistaiseksi vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville, sillä senaatin republikaanijohtajat ovat vankasti kieltäytyneet yhteistyöstä demokraattien kanssa.

Washington Postin mukaan myös kaksi republikaanipresidenttien hallinnoissa työskennellyttä entistä valtiovarainministeriä Henry Paulson ja Steven Mnuchin ovat yrittäneet löytää ratkaisua tilanteeseen siinä onnistumatta.

Viime sulut vuosilta 2018 ja 2019

Velkakaton on ottanut lyömäaseekseen senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell, joka itse puolsi velkakaton kasvattamista vielä presidentti Donald Trumpin virkakaudella.

– Jos Washingtonin demokraatit haluavat tunkea biljoonia dollareita kerskakulutukseen omatoimisesti, he voivat kasvattaa velkakattoa omatoimisesti, McConnell lausui senaatissa keskiviikkona.

Demokraattien päähuolenaiheena on valtavan 3,5 biljoonan dollarin sosiaalipaketin läpivienti, joka on mahdollista ilman republikaanien tukea. Prosessia hidastavat kuitenkin riidat puolueen maltillisen ja progressiivisen siiven välillä. Presidentti Joe Biden kutsui keskiviikkona puolueensa erimielisiä lainsäätäjiä Valkoiseen taloon neuvottelemaan yhteisestä linjasta.

Senaatin on päästävä sopuun hallinnon rahoituksesta syyskuun loppuun mennessä, mikäli hallinnon välitön rahoitus loppuvuodeksi halutaan turvata ja sulku välttää. Velkakaton nostaminen on saatava aikaiseksi lokakuuhun mennessä, jotta Yhdysvaltain valtionvelkojen maksuja ei laiminlyötäisi.

Viimeksi Yhdysvaltain hallinnon sulku koettiin Donald Trumpin presidentinkaudella kahteen otteeseen vuosina 2018 ja 2019. Näistä jälkimmäinen kesti yli kuukauden joulukuusta 2018 seuraavan vuoden tammikuuhun ja oli pisin hallinnon hyytyminen Yhdysvaltain historiassa.

—

Lähteenä myös AFP.

https://www.nytimes.com/2021/09/21/us/politics/spending-bill-passed-debt-limit.html

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/09/22/debt-ceiling-yellen-mnuchin-paulson/

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: