Yhdysvaltain Blinken sekä muut ulkovallat yrittävät saada Kabulin kentän auki

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin ovat avanneet keskustelut Afganistanin tilanteesta Qatarissa. Qatar on Afganistanissa valtaan nousseen Taleban-liikkeen diplomaattinen tukikohta, mutta Blinkenin avustajien mukaan ministerin suunnitelmissa ei ole tavata Talebania.

Maanantaina Yhdysvallat evakuoi neljä yhdysvaltalaista Afganistanista maateitse. Evakuoinnit olivat ensimmäiset sen jälkeen kun Yhdysvaltojen joukot poistuivat maasta. Ulkoministeriön mukaan Taleban tiesi operaatiosta eikä puuttunut siihen.

Kansalaisjärjestöjen mukaan satoja tai jopa yli tuhat ihmistä on kuitenkin edelleen jumissa Mazar-i-Sharifin lentokentällä maan pohjoisosassa. Joukossa on tyttöjä ja Yhdysvaltain kansalaisia.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat ilmoittaneet, etteivät he enää hallitse Afganistanin ilmatilaa ja että pääkaupunki Kabulin lentokenttä vaatii korjaamista. Yhdysvaltain armeija otti kentän haltuunsa elokuussa evakuointeja varten.

Blinkenin ja Austinin odotetaan puhuvan Qatarissa Kabulin kentän kunnostamisesta evakuointien jatkamiseksi ja kipeästi kaivatun humanitaarisen avun toimittamiseksi. YK on varoittanut humanitaarisen katastrofin uhkaavan maassa noin 18:aa miljoonaa ihmistä.

Taleban hajotti mielenosoituksen Kabulissa

AFP:n työntekijän mukaan Taleban hajotti tiistaina Pakistania vastustaneen mielenosoituksen Kabulissa ampumalla ilmaan. Vajaat sata ihmistä oli kokoontunut Pakistanin suurlähetystön ulkopuolelle vastustamaan Pakistanin puuttumista Afganistanin asioihin.

Mielenosoittajat huusivat iskulauseita ja olivat varustautuneet Pakistania vastustavilla kylteillä. Pakistania on pitkään syytetty läheisistä siteistä Taleban-liikkeeseen. Pakistanin tiedustelun johtaja vieraili Kabulissa viikonloppuna, ja vaikka virallisesti syynä oli tapaaminen suurlähettilään kanssa, hän todennäköisesti tapasi myös Talebanin johtoa.

Pikavauhtia valtaan noussut Taleban ei ole vielä julkistanut hallitustaan. Afganistanilaiset ovat järjestäneet pieniä ja toisistaan erillisiä mielenosoituksia maan suurimmissa kaupungeissa. Esimerkiksi naisia on kokoontunut eri puolilla maata vaatimaan oikeuksia ja osallisuutta uudessa hallituksessa.

STT

