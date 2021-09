Yhdysvaltain oikeusministeriö lupaa suojella Texasin aborttiklinikoita hyökkäyksiä vastaan

Yhdysvalloissa maan oikeusministeriö lupaa suojella Texasin aborttiklinikoiden toimintaa.

Oikeusministeriön mukaan se pyrkii varmistamaan liittovaltion kautta, että osavaltiossa toimivat aborttiklinikat saavat tukea. Oikeusministeri Merrick Garlandin mukaan ministeriö ei aio hyväksyä esimerkiksi väkivaltaa tai klinikoihin kohdistuvaa uhkailua.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on luvannut myös etsiä keinoja torpata Texasin uusi aborttilaki. Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi aiemmin kansalaisoikeusjärjestöjen vetoomuksen aborttilain jäädyttämisestä, mitä Biden kritisoi voimakkaasti.

Texasissa tuli viime viikolla voimaan laki, joka kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen.

Abortti ei ole sallittu edes silloin, jos raskaus on saanut alkunsa insestin tai raiskauksen seurauksena. Ainoa poikkeus on raskauden naiselle aiheuttama terveysriski.

STT

Kuvat: