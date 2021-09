Yhdysvaltalaiskenraalit kertovat kehottaneensa Bidenia jättämään 2 500 sotilasta Afganistaniin – puolustusministeri Austinin mukaan Afganistanin asevoimien nopea romahdus tuli täytenä yllätyksenä

Yhdysvaltain sotilaallinen johto kertoo kehottaneensa presidentti Joe Bidenia jättämään noin 2 500 sotilasta Afganistaniin. Johto kommentoi asiaa tiistaina senaatin asevoimia valvovan komitean (SASC) kuulemisessa, joka liittyi Yhdysvaltain kaoottiseen vetäytymiseen Afganistanista.

Asevoimien komentajan Mark Milleyn mukaan vetäytymisen vaikutuksia arvioidaan edelleen. Hän antaa kuitenkin ymmärtää, että elokuinen vetäytyminen saattoi vahingoittaa Yhdysvaltain uskottavuutta liittolaistensa silmissä.

Milleyn lisäksi SASC:n kuultavana olivat myös kenraali Kenneth McKenzie sekä Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin. Komitea hiillosti maan sotilaallista johtoa liki kuuden tunnin ajan.

Lähi-idän toiminnoista vastaavan Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajan (USCENTCOM) johtaja McKenzie kertoi niin ikään antaneensa Bidenille suosituksen joukkojen jättämisestä Afganistaniin.

Bidenin lehdistöedustaja Jen Psaki kertoi presidentin saaneen keskenään eriäviä ohjeistuksia siitä, mitä Afganistanin osalta kannattaisi tehdä. Hän painotti lopullisen vetäytymispäätöksen olleen kuitenkin asevoimien ylipäällikön Bidenin harteilla.

– Hän päätti, että oli aika tuoda päätökseen 20 vuotta kestänyt sota, Psaki jatkoi.

Biden antoi huhtikuussa määräyksen yhdysvaltalaisjoukkojen täydestä vetäytymisestä Afganistanista elokuun loppuun mennessä. Määräys oli linjassa Bidenin edeltäjän Donald Trumpin ja äärijärjestö Talebanin välisen sopimuksen kanssa.

Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin vuoden 2001 syyskuun terrori-iskujen jälkeen.

”Yhdysvallat ei kyennyt antamaan voitontahtoa”

Puolustusministeri Austinin mukaan tuli täytenä yllätyksenä, miten Afganistanin asevoimat ikään kuin vain sulivat pois Talebanin kaapatessa vallan maassa elokuussa.

Äärijärjestön valtaannousu tapahtui pikavauhdilla. Taleban pääsi monin paikoin etenemään ilman laukaustenvaihtoa, Austin kuvaili.

Austinin mukaan Yhdysvallat oli tarjonnut Afganistanin asevoimille tarvikkeita ja ilma-aluksia sekä taidot käyttää niitä, muttei kyennyt antamaan niille voitontahtoa.

Puolustusministeri sanoi myös, ettei Yhdysvallat ymmärtänyt täysin Afganistanin asevoimien korruption syvyyttä ja johdon heikkoutta.

Milley: Taleban ei ole katkonut välejään al-Qaidaan

Milley ilmaisi kuulemisessa myös huoltaan siitä, ettei Afganistanissa vallan kaapannut Taleban olisi katkonut välejään 20 vuotta sitten tehtyjen terrori-iskujen takana olleeseen terroristijärjestö al-Qaidaan. Milley kuvaili Talebanin olevan niin ikään terroristijärjestö.

Milleyn mukaan nähtäväksi jää, onnistuuko Taleban lujittamaan valtansa Afganistanissa vai voiko maa ajautua sisällissotaan.

Lisäksi hän painotti, että Yhdysvaltain on jatkossakin suojeltava kansalaisiaan mahdollisilta Afganistanista kantautuvilta terrori-iskuilta. Milleyn mukaan Yhdysvaltoihin kohdistuvasta hyökkäyksestä haaveilevan al-Qaidan tai jihadistijärjestö Isisin uudelleenmuotoutuminen on edelleen ”erittäin todellinen mahdollisuus”.

– On liian aikaista arvioida heidän iskukykyään, hän kuitenkin jatkoi.

STT

Kuvat: