Yhteensä 168 kansanedustajaa ilmoittanut saaneensa kaksi koronarokotusta, lisäksi tiedossa muutama yhden piikin saanut

Kansanedustajista 168 edustajaa on ilmoittanut eduskunnan työterveyshuollolle, että on saanut kaksi koronarokotusta, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle. Tuoreimmat tiedot ovat tiistaiaamupäivältä. Rauhio kertoo, että lisäksi on ainakin muutamia, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen.

Tämä tarkoittaa, että ensi viikon tiistaina koronaepidemiaa edeltäneisiin paikkajärjestelyihin palaavan eduskunnan rokotusprosentti on ainakin 84 prosenttia. Myös loppujen 32 edustajan joukossa voi olla molemmat rokotukset saaneita, sillä pääsy tilastoon edellyttää omatoimista raportointia työterveyshuoltoon, ja se on voinut jäädä osalta tekemättä. Työterveyshuolto raportoi eduskunnan hallinnolle ja puhemiehistölle tilaston rokotettujen määrästä, mutta ei tietoa yksittäisten ehdokkaiden rokotuksista.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen toivoo, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen.

– Jokaisen edustajan tulisi ottaa rokotukset tietysti itsensä ja lähimmäistensä takia. Olipa kansanedustaja tai kuka tahansa kansalainen, ei voi ajatella vain itsekkäästi. Tiedetäänhän, että rokotetutkin voivat kantaa koronaa, mutta se kuitenkin suojaa vakavalta taudilta. Meidän pitää myös huolehtia talon johdossa, että eduskunnan toimintakyky säilyy kaikissa oloissa, Vehviläinen sanoo STT:lle.

Turtiainen ei ota rokotetta, pääministeripuolue luottaa omiinsa

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa, että kansanedustajien on tärkeää ottaa rokote. Hän lisää, ettei aiheesta ole ollut tarvetta keskustella demarikansanedustajien kanssa.

– Luotan, että meidän kansanedustajat ovat käyneet laajasti rokottautumassa. Mitään penseyttä ei ole esiintynyt.

Hänen mukaansa puolueen viesti on johdonmukaisesti ollut se, että rokotesuoja on kaikkien lippu ulos pandemiasta ja sillä suojataan kansanedustajien terveyttä. Hän toivoo, että sinällään jo riittäväksi katsottu yli 80 prosentin rokotuskattavuus nousisi kansanedustajien joukossa entisestään.

– Tämä on erityisen tärkeää eduskunnassa sen vuoksi, että on kyse yhteiskunnan kannalta kriittisestä lainsäädäntötyöstä. Pidän myös tärkeänä, että eduskunta lähettää kaikille suomalaisille yhtenäisen viestin siitä, että käykää ottamassa rokote.

Eduskunnasta löytyy ainakin yksi kansanedustaja, joka ei jaa Lindtmanin näkemystä. Valta kuuluu kansalle -ryhmän ainoa kansanedustaja Ano Turtiainen kertoo avoimesti STT:lle, ettei ole ottanut koronarokotetta. Hän ei ole huolissaan siitä, että moni kansanedustaja ei ole ottanut rokotetta vaan siitä, että niin moni on sen ottanut. Hän pitää koko koronapandemiaa pelonlietsontana. Hän myös kertoo, etteivät koronataudin terveysriskit huoleta häntä.

– Olen huolissaan niistä terveysriskeistä, mitä tästä rokotteesta tulee. En pelkää koronaa, tosin jos joku toteaisi minulle koronan, niin se pitäisi todeta jollain muulla kuin pcr-testillä, koska en luota siihen, Turtiainen sanoo.

Turtiaisen sanoma on ristiriidassa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, joka suosittelee koronarokotusta joitakin harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikille yli 12-vuotiaille.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana Anders Adlercreutz sanoo, että 32 tuntuu aika isolta määrältä.

– Tietenkin on vaikea sanoa, johtuuko se siitä, että ihmiset eivät ole ilmoittaneet rokotusten ottamisesta, eivät ole saaneet rokotetta vai siitä, että he eivät halua rokotetta. Nämä kaikki vaihtoehdot vievät eri johtopäätöksiin.

Hän toivoo, että mahdollisimman harvalle rokottamattomuus on tietoinen valinta, koska isossa mittakaavassa se on haitallista pandemian hallitsemiselle.

Hän sanoo, että maailmanlaajuisesti on esimerkkejä siitä, kuinka liki hävitetyt taudit nousevat taas pintaan, kun rokotuskattavuus on heikko.

”Kansanedustajilla erityinen velvollisuus olla esimerkkinä”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kertoo toivovansa, että 32 edustajan luku selittyy sillä, etteivät kaikki rokotetut edustajat ole muistaneet tai ehtineet ilmoittaa asiasta eduskunnan työterveydenhuoltoon.

– Koronarajoitusten purkaminen ja normaaliin arkeen palaaminen perustuu siihen, että kaikki jotka voivat tämän rokotteen ottavat. Kansanedustajilla on erityinen velvollisuus olla esimerkkinä ja osoittaa, että tämä on yhteinen velvollisuus ja vastuu, Kari kertoo.

Karin mukaan hänen ryhmänsä uskoo ja toivoo, että rokotettujen osuus vielä kasvaa ja eduskunta palaa normaaliin arkeen suunnitellusti. Rokotevastaisiin kantoihin hän ei ole eduskunnan kahviokeskusteluissa törmännyt.

– En ole joutunut yhtäkään rokotekriittistä keskustelua käymään, tuntuu kollegat olevan hyvin perillä siitä, kuinka tärkeästä asiasta tässä on kyse, Kari kertoo.

Liike Nytin Harkimo haluaisi tietää, ketkä kansanedustajat eivät halua rokotetta

Liike Nytin Harry Harkimon mukaan olisi hyvä tietää, ketkä kansanedustajat eivät halua ottaa rokotetta ja miksi. Perussuomalaisten, keskustan ja kristillisten eduskuntaryhmässä rokotteen ottamisen katsotaan olevan yksityisasia.

– Jokainen kansanedustaja toimii kansan ja äänestäjien puolesta. Jokainen kansanedustaja saa tehdä päätöksiä ja puhua mitä haluaa, mutta siitä pitää vastata äänestäjille, Harkimo perustelee.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Ville Tavio sanoo, että vaikka rokotuksen ottaminen on yleisesti hyvin suositeltavaa ja suotavaa, se on jokaisen oma asia.

– Jos joku edustajaryhmä pitää kansanedustajista terveysrekisteriä, pitäisin sitä aika erikoisena. Näin ei ainakaan perussuomalaisissa toimita.

Keskustan ryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo, että vaikka keskustan eduskuntaryhmässä rokotteen ottamiseen suhtaudutaan yksityisasiana, ryhmässä on suositeltu useaan kertaan ottamaan rokotesarja.

– Tätä ei mitenkään valvota ja lähdetään siitä, että tämä kannattaa ottaa. Tavoitehan on, että tauti saadaan hallintaan, Pylväs sanoo.

Hänellä ei ole käsitystä siitä, kuinka moni rokotteen on ottanut.

– Hyvin harva tästä ilmoittelee. Eduskuntahan on kuva kansasta, joten joukossa voi olla monenlaisia ratkaisuja.

Pylväs näkee, että kansanedustajien rokottamisella on myös kansalle viesti.

– Viesti on se, että rajoitteista päästään riittävällä rokotekattavuudella. Että kun tarpeeksi moni ottaa, niin päästään palaamaan normaaliin.

Harkimo sanoo, että kansanedustajien pitäisi olla esimerkillisiä, toimia maan parhaaksi ja ottaa rokotteet sekä ilmoittaa rokotuksen ottamisesta työterveyshuoltoon. Jos näin ei tee, Harkimo ”ei ymmärrä sitä ollenkaan”.

– Minä ainakin kerroin, että olen ottanut kaksi rokotetta. Otin heti kun sain.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on täysin rokotettu

Kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Päivi Räsänen kertoo, että kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän kaikki jäsenet ovat julkisesti kertoneet ottaneensa koronarokotteen. Räsänen itse kertoi aikovansa ottaa rokotteen jo ennen niiden saamista. Hän ajattelee, että kyse on myös esimerkistä.

Räsänen kuitenkin lisää, että myös kansanedustajilla on kuitenkin oikeus pitää asia yksityisenä tietonaan, sillä terveystietojen yksityisyydellä on tärkeä, iso arvo, eikä sellaisesta pidä lähteä lipsumaan edes koronan osalta.

Hänen mukaansa kansanedustajien rokotekattavuuden ollessa yli 80 prosenttia, ei joidenkin kansanedustajien rokottamattomuus lamauttaisi eduskunnan toimintaa.

– Ne jotka eivät rokotetta ota, altistavat itsensä koronataudin riskille sekä sivuvaikutuksille ja jälkivaikutuksille. Mutta sen totean, että yli 80 prosenttia on ottanut rokotteen.

Räsänen lisää, että kansanedustajilla on niin paljon tietoa rokotteista, että jos rokotetta ei ota, se on tietoinen ratkaisu, eikä perustu ainakaan tietämättömyyteen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäjohtaja Jussi Saramo sanoo, että käytäväkeskusteluissa on käynyt ilmi, että lähes kaikki kansanedustajat tulevat ottamaan koronarokotteen.

Saramo arvelee, että 32 kansanedustajasta osa ovat niitä, jotka olivat jääneet odottamaan kakkosrokotetta omasta kunnasta.

– Jos ensimmäinen rokote on saatu kovin myöhään, se toinenkin on siirtynyt eteenpäin.

Hän muistuttaa, että rokotustahti on eripuolilla maata erilainen. Saramo sanoo, että hänen tiedossaan on vain yksi kansanedustaja, joka on vastustanut rokotteen ottamista ja yrittänyt lietsoa sitä muihin. Saramo sanoo viittaavansa Turtiaiseen.

STT ei tavoittanut kokoomuksen ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajia.

Kansanedustajia patisteltu ilmoittamaan saaduista rokotuksista

Vehviläinen näkee, että kansanedustajien toiminnassa on kyse myös esimerkin näyttämisestä kansalaisille.

– Meillä on tässä oman kansakunnan etu kyseessä. Olen kyllä toiveikas, että rokotettujen määrää saataisiin lisättyä. Ei anna hyvää viestiä ulospäin, jos iso osa on rokottamatta.

Hän kuitenkin lisää, että ei toki tiedä kaikkien edustajien syitä olla ottamatta rokotetta, eikä siksi halua osoitella syyttävällä sormella rokottamattomia edustajia. Hän pohtii, että suurin syy sille, ettei rokotusprosentti ole tämän suurempi, on luultavasti ilmoittamatta jättäminen.

– Olen arvellut, että joukossa on niitäkin, jotka ovat olleet hitaita hankkiutumaan rokotukseen. Voi olla myös, että joku on sairastanut koronan, eikä siksi ole voinut ottaa toista annosta. Ja sitten varmasti niin on, että edustajien joukossa on joitakin ihmisiä, jotka eivät halua ottaa rokotetta.

Vehviläinen on henkilökohtaisestikin muistutellut kansanedustajia rokotteen ottamisesta.

– Olen laittanut henkilökohtaisesti sähköpostia ja tekstiviestin, on mennyt myös ryhmien kautta muistuttelua ja keväällä meni muistutusta eduskunnan hallinnon kautta.

STT:n näkemän kansanedustajille lähetetyn muistutusviestin perusteella kansanedustajia ei ole varsinaisesti kuitenkaan patisteltu ottamaan rokotetta, vaan ilmoittamaan saaduista rokotteista. Vehviläinen sanoo tähän, että ketään ei ole haluttu varsinaisesti painostaa rokotteen ottamiseen.

– On toki korostettu joka paikassa, että kattavuuden tulisi olla hyvä, että lähityöhön voidaan palata.

Olli-Pekka Paajanen, Viivi Salminen

STT

Kuvat: