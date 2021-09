Yhteiskuntaa avataan

Hallituksen uuden koronastrategian mukaan yhteiskuntaa tullaan avaamaan, eikä uusiin laajoihin rajoituksiin haluta enää palata. Rajoituksista luovutaan, kun 80 prosentin täysi rokotekattavuus on saavutettu. Jo sitä ennen rajoituksia puretaan asteittain.

Moni käytännön kysymys ja toimintatapa jäivät vielä avoimiksi, mutta suunta on selvä. Hallitus viitoittaa nopeaa tietä ulos koronan vuoksi tehdyistä rajoituksista.

Päivitetyn strategian mukaan yhteiskunnan avaaminen ei saa jäädä pienen rokotevastaisen ryhmän vangiksi. Koronarajoituksista ja suosituksista on tarkoitus luopua kokonaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Lisäys on tärkeä. Ratkaisu pitää tehdä suuren enemmistön etujen mukaan ilman, että pieni ryhmä pystyy jarruttamaan omilla periaatteillaan yhteiskunnan avaamista ja koronarajoitusten poistamista.

Arvioiden mukaan 80 prosentin rokotekattavuus voitaisiin saavuttaa lokakuun puolivälissä. Tarkoitus on kuitenkin edetä ripeämmin, ja rajoituksia ja suosituksia aletaan poistaa asteittain heti. Näin esimerkiksi ravintolarajoituksia voitaisiin purkaa jo ennen 80 prosentin rokotuskattavuutta.

Samaan aikaan valmistelussa on yhä koronapassi. Tämän suhteen ollaan Suomessa kuitenkin jo pahasti myöhässä.

Passista ei ole juurikaan hyötyä, jos se saadaan käyttöön vasta sitten, kun kaikki rajoitukset on jo poistettu. Passia olisi tarvittu kesällä, jolloin sen avulla olisi voitu pelastaa monia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.

Takaportiksi strategiaan jätettiin hätäjarru, joka voidaan ottaa käyttöön, jos tilanne merkittävästi muuttuu ja rajoituksia tarvittaisiin uudestaan. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, että viruksesta leviäisi rokotesuojan läpäisevä variantti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aloitti taistelun koronapandemiaa vastaan hyvin. Työkalupakista kaivettiin heti järeät aseet valmiuslakia myöten, ja tiukoilla rajoituksilla estettiin viruksen nopea leviäminen riskiryhmiin ja koko väestöön.

Pandemian tässä vaiheessa hallitus on kuitenkin kompuroinut koronapäätöksissä. Rajoitusten höllentämistä ja koronapassia on odotettu pitkään, ja päätöksiä saatiin vasta nyt.

Myös päivitetty koronastrategia herätti arvostelua heti tuoreeltaan. Linjauksissa ei ole konkreettisia päätöksiä siitä, mitä tehdään ja toimitaan esimerkiksi testauksessa.

Moni käytännön asia jää nyt alueiden ratkaistavaksi.