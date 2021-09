YK: Uhat ympäristölle pian suurin haaste ihmisoikeuksille – Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksista laistettu?

Ympäristöuhat ovat pian suurin haaste ihmisoikeuksille, varoittaa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet. Hän sanoi maanantaina myös, että ympäristöuhat pahentavat konflikteja maailmanlaajuisesti.

Ihmisoikeusvaltuutetun mukaan ilmastonmuutos, saastuminen ja luonnon köyhtyminen ovat jo vaikuttaneet vakavasti kaikkiin ihmisoikeuksiin.

– (Ympäristön) toisiinsa liittyvät kriisit toimivat uhkien lisääjinä, vahvistavat konflikteja, jännitteitä ja rakenteellista eriarvoisuutta sekä pakottavat ihmiset yhä haavoittuvaisempiin tilanteisiin, Chilen entinen presidentti Bachelet sanoi YK:n ihmisoikeusneuvoston HRC:n istunnon avajaisissa Genevessä.

Hänen mukaansa ympäristön ongelmat vahingoittavat yleensä eniten köyhimpiä ihmisiä ja kansoja, koska näillä on usein vähiten kykyä reagoida.

Bachelet sanoi, että ympäristökriisin ratkaiseminen on paitsi välttämättömyys, myös toteutettavissa.

”Rima korkeammalle”

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu antoi moitteita siitä, että valtiot ”eivät ole jatkuvasti rahoittaneet ja panneet täytäntöön” Pariisin ilmastosopimusten mukaisia ​​sitoumuksia.

– Meidän on asetettava rima korkeammalle – yhteinen tulevaisuutemme todellakin riippuu siitä.

Bachelet nosti esiin myös sen, että monilla alueilla ympäristöön liittyvien ihmisoikeuksien puolustajia on uhattu, kiusattu ja surmattu, usein täysin rankaisematta.

– Pandemian käynnistämät taloudelliset muutokset ovat ilmeisesti johtaneet mineraalivarojen, metsien ja maan lisääntyvään hyödyntämiseen, mikä uhkaa erityisesti alkuperäiskansoja, hän täydensi.

Michelle Bachelet arvosteli myös Kiinaa siitä, että hänen vuosia jatkuneet pyrkimyksensä päästä perehtymään paikan päällä uiguurivähemmistön tilanteeseen eivät ole johtaneet tulokseen.

– Toimistoni viimeistelee arviointiaan uiguurien kohtelusta saatavilla olevista tiedoista. Niihin on sisältynyt väitteitä vakavista ihmisoikeusloukkauksista tuolla alueella.

Kiinan johto on kiistänyt syytökset jyrkästi ja sanonut, että koulutusohjelmat ja työjärjestelmät ovat auttaneet tukahduttamaan ääriliikkeitä uiguurialueella.

STT

