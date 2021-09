YK:n Guterres kehotti valtioita antamaan afganistanilaisille apua – ja nopeasti: ”Heillä on edessään ehkä hengenvaarallisin aika”

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vetosi maanantaina valtioihin, jotta ne antaisivat afganistanilaisille heidän kipeästi tarvitsemaansa apua. YK:n tarkoituksena oli kerätä 600 miljoonaa dollaria eli yli 508 miljoonaa euroa avustustoimiin.

Avustustavoite ylittyi kuitenkin jo ennen kuin kokous ehti päättyä, sillä maanantai-iltana koossa oli jo 1,1 miljardia dollaria eli yli 930 miljoona euroa Afganistanille ja sen naapurimaille.

Noin 11 miljoonaa afganistanilaista tarvitsee muun muassa ruoka-apua. Terveydenhoitopalveluja tarvitsevia afganistanilaisia on puolestaan noin 3,4 miljoonaa.

– Vuosikymmeniä jatkuneen sodan, kärsimyksen ja turvattomuuden jälkeen heidän edessään on ehkä hengenvaarallisin aika, Guterres sanoi YK:n järjestämässä virtuaalisessa hätäapukokouksessa.

Afganistanin tilanne paha jo ennen Talebanin valtaannousua

Guterres muistutti, että Afganistanissa oli yksi maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä jo ennen kuin Taleban otti maan hallintaansa elokuussa. YK:n mukaan noin puolet Afganistanin väestöstä oli riippuvainen humanitaarisesta avusta.

Afganistanissa on kärsitty myös muun muassa tuhoisasta kuivuudesta sekä koronapandemiasta.

Myös useat YK:n alaisten järjestöjen ja muiden avustusjärjestöjen johtajat jakoivat Guterresin näkemyksen, jonka mukaan lisää rahaa avustustyöhön tarvitaan nopeasti.

– Saatamme nähdä suuren muuttoliikkeen ja tilanteen horjumisen alueella, ja varmasti miljoonien afganistanilaisten nälkiintymisen, sanoi YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman pääjohtaja David Beasley.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean puheenjohtaja Peter Maurer puolestaan sanoi, että avuntarpeen suuruus on ilmiselvää. Maurer oli juuri palannut Afganistanista.

Guterres ehdotti suoria yhteyksiä Talebaniin

Joukko valtioita on sanonut olevansa huolissaan ihmisoikeusrikkomuksista, eivätkä ne siksi halua olla suoraan yhteyksissä Talebanin hallinnon kanssa. Guterresin mukaan tämä on kuitenkin väärä lähestymistapa.

– Ajattelen niin, että jos jonkin maan viranomaiset de facto (tosiasiassa) toimivat huonosti, ratkaisuna ei voi olla (maan) asukkaiden kollektiivinen rankaisu, hän sanoi.

Sen sijaan Guterres ehdotti suoria yhteyksiä Talebaniin muun muassa avustuskuljetusten takia. Suorat yhteydet saattavat hänen mukaansa myös auttaa ajamaan Afganistanin uutta hallintoa kohti ihmisoikeuksien parempaa kunnioittamista.

”Suomi eturintamassa etsimässä ratkaisuja”

Suomea edusti etäkokouksessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

– Päätimme ulkoministeriössä hyvin nopeasti uudesta kolmen miljoonan euron lisätuesta afgaanipakolaisille YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta. Työ hädänalaisten auttamiseksi ei pääty tähän. Suomi on eturintamassa etsimässä ratkaisuja Afganistanin vaikean tilanteen helpottamiseksi, Skinnari sanoi ulkoministeriön tiedotteessa.

Suomi kuten monet muutkin maat on jäädyttänyt Taleban-järjestön valtaannousun jälkeen pitkäaikaisen kehitysyhteistyön maksatukset Afganistanille. Humanitaarista apua on kuitenkin määrä jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Suomen lisäksi muun muassa Euroopan unioni on tähän mennessään ilmoittanut uusista humanitaarista apua koskevista päätöksistä.

– Talebanin tulee kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja humanitaarista apua koskevia periaatteita. Muuten apua ei voida toimittaa perille. On myös tärkeää, että naistyöntekijät voivat jatkossakin toimia avunantajina kentällä, ei vain osallistumisen kannalta, mutta myös siksi, että se auttaa naisten ja lasten hakeutumista avun piiriin, ministeri Skinnari lisäsi.

Afganistanissa on Suomen ulkoministeriön mukaan kriittistä pulaa muun muassa ruoasta sekä lääkintätarvikkeista. Myös pääsy terveyspalveluihin on vaikeutunut.

Humanitaarista apua toimittavat YK-järjestöt, kuten UNHCR ja Maailman ruokaohjelma (WFP), ovat pystyneet jatkamaan nyt työtään Afganistanissa, samoin kuin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike. WFP onnistui avaamaan Pakistanin Islamabadista Kabuliin ilmakuljetusyhteyden, jonka avulla muun muassa ruoka-apua on saatu maahan.

