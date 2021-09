YK:n humanitääriset lennot Afganistaniin jatkuvat jälleen

YK on jatkanut humanitäärisiä lentojaan Afganistanin pohjois- ja eteläosiin, kertoo YK:n edustaja. Lennot Afganistaniin olivat aiemmin jäissä äärijärjestö Talebanin otettua maan hallintaansa elokuun puolivälissä.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin edustajan Stephane Dujarricin mukaan humanitäärisiä lentoja jatketaan nyt, jotta 160 avustusjärjestöä voisi jatkaa elintärkeitä toimintojaan Afganistanissa.

Avustuslennot kulkevat tällä hetkellä Pakistanin pääkaupungin Islamabadin ja Pohjois-Afganistanissa sijaitsevan Mazar-i-Sharifin sekä Islamabadin ja maan eteläosassa sijaitsevan Kandaharin välillä. Elokuun 29. päivän jälkeen on laskeutunut jo kolme lentoa Mazar-i-Sharifiin.

YK:n humanitäärisiä lentoja hallinnoivaa palvelua operoi YK:n alainen Maailman ruokaohjelma WFP.

Dujarricin mukaan parhaillaan pyritään samaan aikaiseksi lisää lentoja ja kohteita. Hän kertoo YK:n lentäneen humanitäärisiä lentoja yli 20 kohteeseen Afganistanissa vuosien 2002 ja 2021 välillä.

Hän lisäsi myös, että viranomaiset pyrkivät järjestämään ilmasillan, jonka kautta kuljetettaisiin muuta kuin ruokatarvikkeita, kuten lääketarpeita ja muita hätätarvikkeita.

WHO:n ensimmäinen avustuslento laskeutui maanantaina

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan kertoi aiemmin tällä viikolla, että kovasti kaivattuja lääketarvikkeita kuljettanut kone oli laskeutunut Afganistaniin. Maanantaina laskeutunut lento oli ensimmäinen sitten Talebanin valtaan nousun.

Sairaalojen ja klinikoiden tarvikkeet ovat olleet kovaa vauhtia hupenemaan päin Afganistanissa, ja maan pääkaupungin Kabulin lentokentän läheisyydessä tehdyt iskut ovat vaikeuttaneet hätäavun toimittamista entisestään.

WHO:n mukaan Dubaista Mazar-i-Sharifiin lentäneessä koneessa oli 12,5 tonnia tarvikkeita, jotka oli määrä toimittaa 40:lle sairaalalle tai klinikalle yhteensä 29 provinssin alueella.

Tarvikkeet kattavat yli 200 000 ihmisen perustarpeet, ja niiden avulla voidaan tehdä 3 500 leikkausta sekä hoitaa 6 500 vammoja saanutta potilasta.

WHO:n Itäisen-Välimeren alueen alueellinen johtaja Ahmed al-Mandhari kiitti maanantaina Pakistania, joka oli tarjonnut koneen kyseistä kuljetusta varten.

Lento oli ensimmäinen kolmesta Pakistan International Airlinesin kanssa suunnitellusta lennosta, minkä lisäksi WHO kertoi tekevänsä työtä sen eteen, että lentoja lennettäisiin jatkossa useita.

WHO varoitti viikko sitten, että Afganistanissa voi olla tarvikkeiden lisäksi pian pula lääkintähenkilöstöstä, sillä maasta evakuoitujen joukossa on ollut myös lääkintähenkilöstöä. Lisäksi naispuoliset työntekijät eivät käy töissä, koska he pelkäävät turvallisuutensa puolesta.

STT

Kuvat: