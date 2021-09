YK:n pääsihteeri kertoo isännöivänsä Afganistanin auttamista käsittelevää kokousta Genevessä reilun viikon päästä

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres aikoo järjestää Genevessä Afganistanin hätäapua käsittelevän kokouksen syyskuun 13. päivänä. Guterres kertoo asiasta Twitterissä.

– Nyt enemmän kuin koskaan, afganistanilaiset lapset, naiset ja miehet tarvitsevat tukea ja solidaarisuutta kansainväliseltä yhteisöltä, hän kirjoittaa.

Kokousaikeista julkaistun tiedotteen mukaan Genevessä yritetään edistää rahoituksen pikaista lisäämistä, jotta elintärkeitä humanitaarisia operaatioita voitaisiin jatkaa.

Lisäksi kokouksessa on Guterresin edustajan Stephane Dujarricin mukaan määrä tehdä vetoomus siitä, että humanitaarisille toimijoille saataisiin täysi ja rajoittamaton pääsy maahan. Näin afganistanilaisille voitaisiin jatkossakin varmistaa pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa välttämättömiin palveluihin.

Dujarricin mukaan kehitystyön tulokset tulisi myös turvata Afganistanissa. Lisäksi hän painottaa naisten oikeuksien olevan elintärkeitä Afganistanin vakauden kannalta tulevaisuudessa.

Pääsihteerin edustaja varoittaa myös Afganistania uhkaavasta humanitaarisesta katastrofista äärijärjestö Talebanin otettua maassa vallan elokuun puolivälissä 20 vuotta kestäneen sodan jälkeen.

YK on varoittanut humanitaarisen katastrofin uhkaavan 18 miljoonaa ihmistä.

– Yksi kolmesta afganistanilaisesta ei tiedä, mistä he saisivat seuraavan ateriansa. Lähes puolen kaikista alle viisivuotiaista lapsista ennustetaan olevan akuutisti aliravittuja seuraavien 12 kuukauden sisällä, Dujarric sanoo.

Avustuslentoja jatkettiin tauon jälkeen

Yhdysvallat päätti sotansa Afganistanissa tämän viikon alkupuolella. Maa veti viimeiset joukkonsa Afganistanista kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Afganistanin hallinto kaatui ja kovan linjan Taleban otti vallan.

Viimeisiä viikkoja leimasi Yhdysvaltain ja sen liittolaisten tekemät kaoottiset evakuointioperaatiot Kabulin lentokentällä. Ulkomaan kansalaisten lisäksi Talebania pakeni myös tuhansittain Yhdysvaltain johtamaa liittoumaa auttaneita afganistanilaisia. Tuhannet evakuointia tarvitsevat jäivät kuitenkin vielä jälkeen evakuointien päätyttyä.

Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen Taleban on tehnyt yhteistyötä Qatarin kanssa, jotta Kabulin lentokenttä saataisiin jälleen toimintaan. Lentokenttä on ollut esimerkiksi hätäavun kannalta erityisen tärkeä.

Torstaina YK kertoi jatkaneensa humanitaarisia lentoja maan pohjoisosassa sijaitsevaan Mazar-i-Sharifiin ja etelässä sijaitsevaan Kandahariin. Avustuslennot Afganistaniin olivat olleet jäissä Talebanin otettua vallan.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan kertoi aiemmin tällä viikolla, että kovasti kaivattuja lääketarvikkeita kuljettanut kone oli laskeutunut Afganistaniin. Maanantaina laskeutunut lento oli niin ikään ensimmäinen sitten Talebanin valtaan nousun.

Afganistanin kansallinen lentoyhtiö Ariana Afghan Airlines jatkoi kotimaan lentoja perjantaina, minkä lisäksi Arabiemiraateista lähetettiin maahan lentokone, joka toi kiireistä lääke- ja ruoka-apua.

