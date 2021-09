YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet haluavat Afganistaniin ketään syrjimättömän hallituksen

YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet ovat löytäneet yhteistä maaperää Afganistan-kannoissaan.

Kaikki maat haluavat ”rauhallisen ja vakaan Afganistanin, jossa humanitaarista apua voidaan jakaa ongelmitta ja ilman syrjintää”, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres medialle maiden tapaamisen jälkeen varhain torstaina Suomen aikaa.

Yhdysvaltojen, Britannian, Ranskan ja Venäjän ulkoministerit tapasivat kasvotusten. Kiinan ulkoministeri oli mukana keskustelussa etäyhteydellä.

Kiina ja Venäjä ovat kutsuneet äärijärjestö Talebanin voittoa Afganistanissa Yhdysvaltojen häviöksi ja ovat ilmaisseet valmiutensa yhteistyöhön uuden Taleban-hallinnon kanssa. Mikään maa ei kuitenkaan ole tunnustanut Afganistanin uutta hallitusta.

Kaikki viisi maata haluavat Afganistanin, jossa naisten ja tyttöjen oikeuksia kunnioitetaan, joka ei ole turvapaikka terrorismille ja jossa on kaikkia väestönosia edustava inklusiivinen hallitus, Guterres sanoi.

”En usko, että kukaan on tyytyväinen hallituksen kokoonpanoon”

Uutistoimisto AFP:n haastattelema yhdysvaltalaisvirkamies kuvaili kokouksen olleen rakentava. Tapaamisessa oli hänen mukaansa ”paljon lähentymistä”, muun muassa toive siitä, että Taleban kunnioittaisi naisten ja lasten oikeuksia.

– En usko, että kukaan on tyytyväinen väliaikaisen hallituksen kokoonpanoon, mukaan lukien kiinalaiset, virkamies sanoi.

Puhuessaan AFP:lle ennen kokousta Kiinan YK-lähettiläs Zhang Jun oli samaa mieltä siitä, että kaikki viisi maata haluavat inklusiivisen hallituksen.

Kiina, samoin kuin Venäjä, on aiemmin kritisoinut Yhdysvaltoja siitä, että se on jäädyttänyt miljardien dollarien edestä Afganistanin varoja. Kiinalle olisi myös tärkeää, ettei naapurimaasta tulisi ulkopuolisten ääriryhmien tukikohta.

Ministereitä mustalla listalla terrorismisyytösten vuoksi

Afganistanista keskusteltiin myös G20-maiden virtuaalisessa kokouksessa.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas nosti jälleen esille huolen Talebanin virkaatekevästä hallituksesta, johon ei kuulu yhtään naista eikä ketään muuta kuin talebaneja. Sen sijaan hallituksen ministereitä on YK:n mustalla listalla terrorismisyytösten vuoksi.

– Ei-inklusiivisen hallituksen julkistaminen oli Talebanilta taktinen virhe, sillä se hankaloittaa yhteydenpitoamme heihin, Maas sanoi.

– On tärkeää, että he kuulevat tämän meiltä kaikilta.

Taleban on pyytänyt saada puhua YK:n yleiskokouksessa. Valtakirjakomiteassa istuva Yhdysvallat on kuitenkin tehnyt selväksi, että asiasta ei tehdä päätöstä ennen kuin yleiskokous päättyy ensi viikon alussa.

STT

