Yleisradioyhtiöt huolissaan toimittajiin ja medioihin kohdistuvista uhista

Yleisradioyhtiöt ovat ilmaisseet huolensa toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistuvien uhkien lisääntymisestä, kertoo Yle. Brysselissä julkaistun julkilausuman on allekirjoittanut 40 julkisen palvelun yhtiötä Yle mukaan lukien.

Yhteisen julkilausuma on laadittu, koska media-alan ammattilaisiin kohdistuva fyysinen väkivalta ja verkkohäirintä ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti.

– Journalistit myös Suomessa altistuvat yhä enemmän uudentyyppisille uhille, kuten häirinnälle, maalittamiselle ja verkkovainoamiselle. Tämä on tuomittavaa. Kehitys saattaa jatkuessaan heikentää myös kansalaisten luottamusta tiedotusvälineisiin, painottaa Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila tiedotteessa.

Hänen mukaansa vastuullista ja moniäänistä mediaa pitää varjella, sillä se on demokratian tuki ja turva.

– Julkisen palvelun medialla on tärkeä rooli perusturvallisuuden ylläpitäjänä, luotettavan tiedon välittäjänä ja yhteisten kokemusten luojana, Ylä-Anttila sanoo.

Julistuksessa esitetään konkreettisia toimintalinjauksia

Ylen allekirjoittamassa julistuksessa esitetään myös konkreettisia toimintalinjauksia ongelmien lieventämiseksi.

Allekirjoittaneet sitoutuvat Ylen mukaan edistämään toiminnassaan journalistien turvallisuutta, julkisen palvelun median itsenäisyyttä, tietoon perustuvan ja demokraattisen kansalaiskeskustelun edistämistä, mediakentän moniäänisyyttä ja monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Julkilausuman ovat valmistelleet kanadalainen CBC/Radio Canada sekä belgialaiset VRT ja RTBF.

https://aihe.yle.fi/aihe/a/20-10001338

Antti Autio

STT

Kuvat: