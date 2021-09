Ylen gallup: Kokoomus kasvatti etumatkaansa muihin, SDP ja perussuomalaiset menettivät hieman kannatustaan

Kokoomus on Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan Suomen suosituin puolue 21,3 prosentin kannatuksella. Puolueen suosio on elokuun aikana noussut lähes prosenttiyksikön verran Ylen aiemmasta mittauksesta.

Pääministeripuolue SDP menetti hieman kannatustaan mutta on edelleen toisena 18,7 prosentin kannatuksella. Kolmantena tulee saman verran pakkia ottanut perussuomalaiset 17,6 prosentilla.

Ylen tutkimukseen vastasi vajaat 2 400 ihmistä 4.-31. elokuuta. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus, ja sen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

