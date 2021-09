Ympäristöministeri Mikkonen: Meillä oli valmius käydä keskusteluja, emme löytäneet keskustan kanssa yhteisymmärrystä – pääministeri Marinin mukaan neuvottelut jatkuvat aamulla

Keskustan ja vihreiden neuvottelut Säätytalolla budjettineuvotteluihin liittyvistä päästövähennyksistä eivät päättyneet keskiviikkona yhteisymmärrykseen.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoi illalla kello kymmenen jälkeen MTV:lle, että keskusta oli jättänyt kompromissiesityksen vihreille.

Vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen puhui STT:lle eri sävyssä illalla yhdentoista aikaan.

– Neuvottelut ovat loppuneet, keskusta lähti neuvotteluista pois. Meillä olisi ollut vielä valmiutta käydä keskusteluja. Meillä oli siinä eri esityksiä pöydällä illan aikana, mistä meillä olisi ollut halu keskustella niin, että me löydettäisiin semmoinen kokonaisuus, jossa ilmastopaketti on uskottava. Mutta emme löytäneet yhteisymmärrystä, Mikkonen sanoi STT:lle.

STT tavoitti Honkosen myöhemmin illalla tekstiviestitse, mutta tämä ei ollut halukas kommentoimaan neuvotteluja tarkemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi myöhään keskiviikkoiltana, että hallituspuolueiden puheenjohtajista muodostuva viisikko jatkaa budjettineuvotteluja torstaiaamuna kello 10.30.

Mikkonen: Yhteisymmärrystä lähdettiin hakemaan tosissaan

Ministeri Mikkosen mukaan vihreät teki keskiviikkona useita esityksiä, mutta ne eivät johtaneet haluttuun lopputulemaan. Hänen mukaansa vihreille tärkeintä on se, että ilmastokokonaisuudesta saadaan uskottava.

– Niillä keinoilla, joilla siinä on ajateltu edetä, ovat sen tyyppisiä, että se paketti on uskottava ja vaikuttava. Esitettiin monia esityksiä siitä, että pakettia voitaisiin vahvistaa, mutta ei valitettavasti siitä nyt sitten löytynyt yhteisymmärrystä, eikä keskustalla ollut enää halua sitä keskustelua jatkaa, sanoi Mikkonen.

Mikkosen mukaan henki neuvotteluissa oli hyvä ja keskustelua käytiin sivistyneesti.

– Ei kuitenkaan löytynyt sellaista yhteistä ymmärrystä, mitä olisi voitu yhdessä esittää viisikolle. Toiveena oli, että olisimme löytäneet yhteisen esityksen, jonka olisimme voineet viisikon pöytään viedä. Kyllä tässä tosissaan lähdettiin sitä hakemaan, mutta valitettavasti sellaista ei löytynyt. Keskusta ei sitten halunnut jatkaa keskusteluja, meillä olisi ollut valmius vaikka koko yö sitä yhteisymmärrystä etsiä.

Honkonen: Neuvoteltu yhdestä yksityiskohdasta joka hiertää

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoi keskiviikkoiltana MTV:lle, että keskusta on jättänyt kompromissiesityksen vihreille ilmastotoimista. Hänen mukaansa keskusta ja vihreät olivat neuvotelleet.

– Nyt on neuvoteltu kokonaisuudesta, jolla ollaan saamassa yli 11 miljoonan tonnin päästövähennykset. Tämä on historiallinen kokonaisuus, ja itse asiassa enemmän kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Nyt ollaan sitten neuvoteltu yhdestä yksityiskohdasta, joka tässä hiertää. Keskusta on jättänyt oman kompromissiesityksen ja siitä nyt sitten neuvotellaan, Honkonen sanoi MTV:lle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoi puolestaan MTV:lle, että keskusta oli tehnyt ”erittäin hyvän kompromissiesityksen sen pohjalta, mikä pääministerin esitys oli”.

– Tässä on ollut hyvä yhteistyö SDP:n ja keskustan välillä ja uskon, että tästä ratkaisu löytyy, kommentoi ministeri Leppä MTV:lle.

Leppä sanoi lisäksi, että pääministerin on ratkaistava torstaina, onko keskustan esitys ”ota tai jätä” -paperi.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/keskustalta-kompromissiesitys-vihreille-ilmastotoimista-olemme-neuvotelleet-yhdesta-yksityiskohdasta-joka-hiertaa/8230726#gs.awbzqr

https://twitter.com/MarinSanna/status/1435705543218405379

Ville Väänänen

STT