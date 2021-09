Zalando sijoittaa suomalaiseen tekstiilien kierrätysteknologiayritykseen

Saksalainen verkkokauppajätti Zalando kertoo sijoittavansa suomalaiseen tekstiilien kierrätysyhtiöön Infinited Fiber Companyyn. Infinited käyttää rahoitusta edistääkseen tehdashankkeensa valmisteluja.

Infinited on rakentamassa Suomeen tehdasta tuottaakseen uusiokuitua kierrätetyistä tekstiileistä. Yhtiön mukaan sen kehittämää uusiokuitua kohtaan on suurta kysyntää.

Zalandon sijoitus täydentää ruotsalaisen H&M:n johtamaa rahoituskierrosta, johon myös muun muassa Adidas osallistui.

Zalando ja Infinited allekirjoittavat myös aiesopimuksen, jolla Zalando sitoutuu toimittamaan Infinitedille raaka-aineita. Zalandon on määrä käyttää Infinitedin kuitua oman merkkinsä tuotantoon.

– Zalandon sitoutuminen on vahva osoitus muotialan vakaasta uskosta innovaatioomme. Zalandon laaja tarjonta ja kierrätykseen liittyvät aloitteet ovat hyvä pohja yhteistyömme syventämiselle, sanoo Infinitedin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Petri Alava tiedotteessa.

Vain yksi prosentti tekstiileistä tehdään kierrätyskuidusta

Zalando on sitoutunut soveltamaan toiminnassaan kierrätettävyysperiaatteita ja pidentämään vähintään 50 miljoonan muotituotteen elinkaarta. Yhtiön tavoitteena on olla täysin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimiva yritys.

– Tällä hetkellä vain yksi prosentti uusista tekstiileistä on tehty kierrätetystä tekstiilijätteestä. Sijoittamalla Infinited Fiber Companyyn käynnistämme yhteistyön kierrätysteknologiainnovaattorin kanssa kasvattaaksemme näiden tekstiilien osuutta alallamme, sanoo David Schneider, Zalandon toinen toimitusjohtaja.

Zalandon mukaan maailmassa syntyy yli 92 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä vuosittain ja suurin osa siitä päätyy kaatopaikoille tai poltettavaksi. Samaan aikaan tekstiilikuidun kysyntä kuitenkin kasvaa.

STT

Kuvat: