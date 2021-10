Sfinksi sponsoriverkkareissa – 50 vuotta täyttävä Tomi Lemminkäinen on rakentanut kymmenen mestarijoukkuetta ja kerännyt niitä varten miljoonia euroja

Tomi Lemminkäisen jäyhä eleettömyys yhdistettynä tinkimättömään oman seuran ja lajin puolustamiseen on jakanut mielipiteitä Salossa koko 2000-luvun.

Huippu-urheilun ydin on kuitenkin oleellisen ja epäoleellisen erottaminen. Oleellisin asia on menestys, eikä kukaan voi väittää, etteikö Lemminkäisen ura olisi täysin poikkeuksellinen niin Salon kuin koko Suomen mittakaavassa.

Lemminkäinen saapui Salon Viestiin Vihdin Lentopallosta keväällä 1999. Ensimmäisellä kaudella Viesti nousi naisten liigaan. Seuraavien 21 kauden aikana (LP) Viesti on jäänyt vain neljänä keväänä ilman mitalia, yksi kevät peruuntui kokonaan koronan vuoksi.

Lemminkäinen on ollut voittamassa seurahistorian jokaista SM-mitalia: kymmentä kultaa, kuutta hopeaa ja yhtä pronssia. Viime keväänä LP Viesti nousi naisten maratontaulukon kärkeen. Kun mukaan lasketaan vielä poikkeuksellinen euromenestys, voi LP Viestiä kiistatta kutsua kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi naislentopalloseuraksi.

Mutta mistä kaikki alkoi?

Vihdissä kasvanut Lemminkäinen oli jo lapsena hiljainen ja rauhallinen. Hän sai ensikosketuksensa urheiluun roikkumalla mukana 14 vuotta vanhemman Ari-veljensä treeneissä.

Pienehkössä kylässä ei kuitenkaan ollut oman ikäisten joukkuetta. Ensin hän pelasi lentopalloa kolme vuotta vanhempien, sitten vuotta nuorempien kanssa. Pallo oli kuitenkin koko ajan mukana.

Lemminkäinen aloitti pelaamisen ohella valmentamisen jo nuorena. Alusta asti hän oli valmis tekemään melkein mitä tahansa voiton eteen.

Esimerkiksi vuonna 1991 Tampereen Power Cupissa parikymppinen Lemminkäinen peluutti Vihdin Lentopallon B-poikien tähtipelaajia Nisse Huttusta ja Jani Nuolimoa väärässä kenttäjärjestyksessä tuomarin huomaamatta.

– Hävettää, että voitimme Powerin epärehellisesti. Nyt ei tulisi mieleenikään tehdä mitään vastaavaa.

Parhaana (vai pahimpana?) kautena Lemminkäinen valmensi ViLePassa neljää juniorijoukkuetta ja pelasi miesten liigajoukkueessa.

– Samaan aikaan olin kopiofirmassa töissä, joka toimi myös seuran toimistona, hän muistelee.

Yhtenä keväänä Lemminkäisen junnujoukkueet voittivat sekä tyttöjen että poikien SM-kultaa. Sitten mitta tuli täyteen.

– Näin, ettei ViLePassa ole resursseja päästä ylemmäs. Katto oli saavutettu.

Siinä vaiheessa Salon Viestin valmentaja ja Lemminkäisen eno Rauno Nieminen soitti puhelun, joka ilman minkään sortin kuorrutusta muutti salolaista urheilua enemmän kuin yksikään puhelu ennen tai jälkeen sitä.

– Rauno sanoi, ettei hänen kykynsä riitä viemään Viestiä enää eteenpäin.

Kahden vuoden projektista tuli 22 vuoden prosessi, jolle ei näy loppua. Edellisestä 12 Suomen mestaruudesta LP Viesti on voittanut kymmenen.

Lemminkäisen tuntevat tietävät, että vaikka miten yrittäisi tässä vaiheessa tarinaa raapia pintaa rikki ja saada häntä kehumaan itseään, on tehtävä mahdoton. Mies vaikenee kuin sponsoriverkkareihin pukeutunut sfinksi.

– En olisi uskonut, että voittaisimme näin paljon ja olisin näin pitkään täällä, hän kuittaa ja siirtää heti huomion muualle.

– Olosuhteilla on iso vaikutus. Ilman Salohallia LP Viesti olisi kuin LiigaPloki, joka pelaa ikuisesti sijoista 4.–8.

Lemminkäinen muistuttaa myös samaan aikaan hänen Saloon muuttonsa kanssa tapahtuneesta miesten seurafuusiosta, jossa Salon Viesti ja Perttelin Peikot yhdistyivät Piivolleyksi. Samalla naisten joukkueesta tuli Viestin kruununjalokivi.

– Jos Viestin miesten joukkue olisi jatkanut liigassa, niin istuisimmeko nyt tässä?

Mutta sitten Lemminkäisen katse harhailee Salohallin katosta roikkuviin 20 mestaruusviiriin (10 liigasta ja 10 cupista) ja suojaus pettää hetkeksi.

– Välillä kun kuuntelen ihmisten kommentteja, niin tuntuu, etteivät he täysin ymmärrä, mitä me olemme 20 vuoden aikana saavuttaneet.

Saattaa olla.

Mutta sitä on vaikeampi ymmärtää, ettei Lemminkäinen ole pelkästään kasannut mestarijoukkueita ja valmentanut heistä parasta irti. Hän on myös kerännyt rahat, joilla seuraa on pyöritetty.

Tällä hetkellä Lemminkäinen hankkii noin 95 prosenttia LP Viestin sponsoreista.

– Useampi miljoona euroa on tullut kerättyä. Mutta samalla olen saanut yhteistyökumppaneista paljon ystäviä, jotka ovat olleet suureksi avuksi.

Yksi Lemminkäisen uran salaisuuksista ja suuruuden selityksistä on ollut se, että hän on ollut valmis hyppäämään eri rooleihin, kun motivaatiolaarin pohja on pilkottanut.

Vuonna 2011 hän toimi LP Viestin urheilutoimenjohtajana ja kävi valmentamassa puoli kautta Raision Loimun miesten liigajoukkuetta. Kausina 2012–2015 hän oli Kari Raatikaisen apuvalmentaja.

– Ne olivat todella avartavia kokemuksia. Harmi, ettei Loimussa ollut mitään tehtävissä.

Viimeiset seitsemän kautta hän on ollut taas päävalmentaja sekä urheilutoimenjohtaja. Uutena motivaation lähteenä on toiminut seuran Akatemia-joukkue.

– Akatemia on tuonut itselleni uutta puhtia. On ollut todella hienoa nähdä esimerkiksi Viestin kasvattien Selma Nikkasen ja Kiira Tuomisen pelaamista.

– Vielä tärkeämpää on se, että pelaajapolitiikkamme on muuttunut. Nyt mietimme joukkueen rakentamista yhtä kautta pidemmälle.

Lemminkäinen onkin hankkinut työllään ja menestyksellään koskemattomuuden LP Viestissä. Hänen asemansa kyseenalaistaminen on ollut mahdotonta, kun mestaruudet ovat seuranneet toisiaan ja seura on kehittänyt toimintaansa.

Toisaalta: Kun Lemminkäisen asema on kaikkien tiedossa, ei hänelle ole juuri muista seuroista edes soiteltu. Ei edes Lentopalloliitosta. Lemminkäinen vahvistaa, ettei häntä ole koskaan kysytty naisten maajoukkueen päävalmentajaksi.

Mutta miten valmentaja Lemminkäinen on muuttunut näiden 22 vuoden aikana?

– Jos kysyy Aunolta (huoltaja Lindh ), niin olen nyt lepsumpi. Mielestäni se johtuu siitä, että maailma on muuttunut.

– Mutta sitä en suostu myöntämään, että naisia pitäisi valmentaa eri tavalla kuin miehiä. Molempia sukupuolia kohtaan voi ja pitääkin olla ihan yhtä tiukka.

Lemminkäinen ei kuitenkaan ole ollut enää pitkään aikaan vain valmentaja ja urheilutoimenjohtaja. Ensisijaisesti hän on isä, joka on aktiivisesti mukana poikiensa Nikon ja Miron harrastuksissa.

Vaikka isä on aina isä, niin valmentajakin on aina valmentaja. Ja siksi Lemminkäinen pääsee vasta nyt hänelle harvinaiseen vauhtiin.

– Mielestäni juniorivalmennuksessa vaatimustason pitäisi olla ihan eri luokkaa kuin nyt. Valmentajat eivät uskalla pitää kuria, kun he pelkäävät, mitä muut vanhemmat ajattelevat, itsekin Wilppaan jalkapallojunioreita valmentava Lemminkäinen kertoo ja mainitsee kolmen mielestään hyvän salolaisen juniorivalmentajan nimet.

– Aigi Alapuranen (lentopallo), Petri Heikkilä (jalkapallo) ja Harri Laiho (koripallo).

Eikä Lemminkäinen voi sulattaa sitä, että esimerkiksi jalkapallossa lapsilla on niin sanottu puolen pelin takuu.

– Vihaan yli kaiken sitä. Laji kuin laji, niin olemme huolissamme niistä, jotka ovat joukkueen huonoimpia. Kukaan ei ole huolissaan joukkueen parhaimmista, jotka kärsivät tästä systeemistä ihan yhtä paljon. Suomi on niin pieni maa, ettei meillä ole varaa tällaiseen, Lemminkäinen lataa.

Valmentaja, urheilutoimenjohtaja, isä ja nyt myös aviomies. Lemminkäinen avioitui kaksi viikkoa sitten entisen pelaajansa ja pitkäaikaisen elämänkumppaninsa Oksana Pasternakin kanssa.

– Oli loppuviikko vapaata peleistä ja treeneistä, niin oli aikaa käydä Kirkkokadulla kolmannessa kerroksessa sanomassa muutama sana, Lemminkäisen koruton Facebook-päivitys kuului.

– Tuli sitä 16 vuotta sitten mietittyäkin, Lemminkäinen virnistää ja lähtee tallustelemaan mestaruusviirien alta Salohallin parketille seuraamaan Akatemia-joukkueen harjoituksia.

Samalla huomaan, että pinta jäi taas rikkomatta.

Naisten Mestaruusliigaa Hämeenlinna–LP Viesti tänään Loimua-areenalla kello 18.30.

50 vuotta tänään: Tomi Lemminkäinen

Syntynyt 27.10. 1971

Pelaajaura: 1991–1999 Vihdin Lentopallossa kolmella korkeimmalla sarjatasolla. 33 liigaottelua.

Valmentajaura: 1989–1999 ViLePassa juniorivalmentajana sekä miesten ja naisten edustusjoukkueiden valmentajana.

1999–2008 Salon Viestin päävalmentajana 4 hopeaa ja 1 pronssi, 2008–2021 LP Viestissä 10 SM-kultaa ja 2 hopeaa. 10 cupin voittoa. LP Viesti pelasi 114 ottelua peräkkäin ilman tappiota 4.2.2009–18.3.2012.

Viisi kertaa naisten liigan vuoden valmentaja.

Lemminkäisen tähtiseitsikot:

Pelikaverit:

Passari: Viktor Kourganski

Yleispelaajat: Nisse Huttunen ja Mika Pyrhönen

Keskipelaajat: Jani Nuolimo ja Olli Aakula

Hakkuri: Peter Porsev

Libero: Petri Munck

Valmennettavat:

Passari: Viktoriia Tuchashvili

Yleispelaajat: Hanna-Mari Arminen ja Sini Häkkinen

Keskipelaajat: Dubravka Rakic ja Natalia Kandratsyeva

Hakkuri: Virginie De Carne

Libero: Hillaelina Hämäläinen