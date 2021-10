Salossa on tilastoitu 19 uutta koronavirustapausta viikossa

Salossa on viikon kuluessa tilastoitu 19 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen seurantatilastoista. Viime viikon keskiviikkona Salossa oli rekisteröity pandemian alusta yhteensä 1330 koronavirustartuntaa, nyt 13. lokakuuta tartuntoja on 1349.

Keskiviikkona luvut nousivat Salossa kahdella tartunnalla, tiistaina uusia tartuntoja ei raportoitu lainkaan.

Salossa ensimmäisen rokotuksen on saanut 12.10. tilastoidun tiedon mukaan 77,5 prosenttia koko väestöstä. Molemmat koronarokotukset on saanut tiistaihin mennessä 67,6 prosenttia Salon koko väestöstä.

Yli 12-vuotiaissa ensimmäisen rokotuksen Salossa on saanut 86,1 prosenttia ja molemmat rokotukset 75,1 prosenttia väestöstä.

Salossa ollaan maan keskiarvoa edellä: Suomen yli 12-vuotiaissa ensimmäisen annoksen on saanut 84,4 prosenttia ja toisen annoksen 73,7 prosenttia väestöstä.

Yli 12-vuotiaita rokottamattomia on eniten 25–35-vuotiaissa. Ikäryhmästä ensimmäisen rokotuksen on Salossa ottanut vain vähän yli 70 prosenttia.

Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin koko maassa keskiviikkona 753, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 760 tartuntaa, mikä on 1 948 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 148 672 koronavirustartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tänään raportoitu kaksi. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 111.

Suomessa on sairaalahoidossa 187 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä. Heistä tehohoidossa on 36. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista seitsemällä ihmisellä. Tehohoidossa on niin ikään seitsemän ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on ollut viime aikoina kasvussa. Sairaalahoidossa on nyt noin 40 koronapotilasta enemmän kuin viikko sitten. Kahden viikon takaisesta sairaalapotilaiden määrä on kasvanut noin 60:llä.