Salossa on tilastoitu 19 uutta koronavirustapausta viikossa

Salossa on viikon kuluessa tilastoitu 19 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen seurantatilastoista. Viime viikon keskiviikkona Salossa oli rekisteröity pandemian alusta yhteensä 1 330 koronavirustartuntaa, nyt 13. lokakuuta tartuntoja on 1349.

Keskiviikkona luvut nousivat Salossa kahdella tartunnalla, tiistaina uusia tartuntoja ei raportoitu lainkaan.

– Nyt tehdään noin 500 testiä viikossa, kun huippuaikana tehtiin yli tuhat. Testit painottuvat rokottamattomiin ja sote-henkilöstöä testataan kuten ennen uusia ohjeistuksia Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist sanoo.

Ahlqvist patistaa kaikkia hakemaan rokotuksensa, myös sen toisen.

– Tehohoitoon joutuneista yli 90-prosenttia ovat rokottamattomia. Teholla alkaa tila loppua muilta akuuteilta tapauksilta, Ahlqvist sanoo.

Salossa ensimmäisen rokotuksen on saanut 12.10. päivätyn tiedon mukaan 77,5 prosenttia koko väestöstä. Molemmat koronarokotukset on saanut tiistaihin mennessä 67,6 prosenttia Salon koko väestöstä.

Yli 12-vuotiaissa ensimmäisen rokotuksen Salossa on saanut 86,1 prosenttia ja molemmat rokotukset 75,1 prosenttia väestöstä.

Rokotustahti on hidastunut huomattavasti Salossa. Syyskuun 22. päivä ensimmäisen rokotuksen oli Salossa saanut 76,7 prosenttia ja toisen 63,9. Tästä ollaan menty ylöspäin vain 0,8 ja 3,7 prosenttia.

Alhqistin mukaan Salossa on edelleen noin 8 000 tyystin rokottamatonta.

– Rokottamattomista suuri osa on nuoria aikuisia, 25–34-vuotiaita. Yli 45-vuotiaat on jo rokotettu yli 80 prosenttisesti kahdesti, eli tavoitteen mukaisesti.

Nuorten aikuisten ikäryhmästä ensimmäisen rokotuksen on Salossa ottanut vain vähän yli 70 prosenttia. Samalla ikäryhmällä on myös suhteessa eniten rokottamattomia lapsia.

Ahlqvistin mukaan nyt pitäisi kaikkien ottaa pandemian lopettamiseksi loppukiri ja hakea itselleen rokotesuoja. Se on helppoa:

– Joka päivä paitsi maanantaina voi vain kävellä sisään ilman ajanvarausta. Ja myös se toinen rokote pitää myös hakea, yksi ei anna riittävää suojaa, Ahlqvist sanoo.

Salossa ollaan rokotuksissa silti maan keskiarvoa edellä: Suomen yli 12-vuotiaissa ensimmäisen annoksen on saanut 84,4 prosenttia ja toisen annoksen 73,7 prosenttia väestöstä.

Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin koko maassa keskiviikkona 753, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 760 tartuntaa, mikä on 1 948 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 148 672 koronavirustartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tänään raportoitu kaksi. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 111.

Suomessa on sairaalahoidossa 187 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä. Heistä tehohoidossa on 36. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista seitsemällä ihmisellä. Tehohoidossa on niin ikään seitsemän ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on ollut viime aikoina kasvussa. Sairaalahoidossa on nyt noin 40 koronapotilasta enemmän kuin viikko sitten. Kahden viikon takaisesta sairaalapotilaiden määrä on kasvanut noin 60:llä.

Juttua päivitetty ke 13.10. klo 15.03