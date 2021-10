Aasialainen ruoka on arkipäivää, Salon uusin ravintola on intialainen

– Suomalaiset ottavat vastaan ennakkoluulottomasti vieraita ruokakulttuureja ja ovat oppineet kokkaamaan uusia ruokia hyvin, kokenut ruokatoimittaja ja avainasiakaspäällikkönä Fine Foods Oy:ssä työskentelevä Sonja Blåberg kertoo.

Fine Foods aloitti yli 30 vuotta sitten aasialaisia elintarvikkeiden tuonnin ravintoloihin ja kauppoihin. Valikoima ja kysyntä kasvavat jatkuvasti.

Ruokaelämykset ovat kulkeutuneet kaukomatkoilta kotikeittiöihin, ja lounasruokailu etnisissä ravintoloissa on arkipäivää. Myös koulujen, sairaaloiden ja hoitolaitosten ruokalistoilla on entistä kansainvälisempiä ruokia.

Blåberg sanoo, että monen lapsen lempiruoka on sushi tai vihreä curry. Ketsupin rinnalle pöytämausteena on makea chilikastike.

– Lounaalla voi tehdä pienen makumatkan johonkin maahan. Buffetpöytiin on helppo mennä, kerralla on tarjolla kaikkien perusmakujen ilotulitus: makea, suolainen, hapan, karvas ja tulinen.

Aasiassa buffetpöydät eivät ole yleisiä, vaan ruoka tuodaan pienissä kulhoissa pieninä annoksina. Yhdessä syömisellä ja jaetulla ruoalla on iso merkitys, johon buffetpöytäkin sopii hyvin.

Hyvän ruoan yksi tae on syntyperäinen, maansa ruokakulttuurin tunteva kokki. Suomalaiseen makuun mukauttaminen tuntuu yleisimmin tulisuusasteissa. Ruokalistalla olevien chilipalkojen määrä antaa osviittaa tulisuudesta.

– Jokainen ravintola muodostaa oman makumaailmansa, ja kukin kokki tuo mausteensa soppaan.

Salon vanhimmat aasialaisravintolat ovat kiinalaisia. Viime vuodet ovat tuoneet kaupunkiin thaimaalaisen, nepalilaisen, japanilaisen, vietnamilaisen ja viimeksi intialaisen makumaailman. Sattumaa tai ei, ne ovat keskittyneet Turuntielle ja Helsingintille.

– Voitte olla ylpeitä valikoimasta. Korealainen keittiö on nosteessa, sen te ansaitsette vielä, Sonja Blåberg sanoo.

Aasialaisia ruokia ei voi niputtaa. Alueelliset erot maiden sisällä ovat suuria ja etelässä on tarjolla pohjoista tulisempaa ruokaa. Yhdistäviä tekijöitä ovat raaka-aineiden raikkaus, kasvisten monipuolisuus ja mausteiden runsaus.

Esimerkiksi Intiassa on paljon kasvissyöjiä, mikä näkyy kasvispitoisten ruokien tarjonnassa.

Intialaisessa ja nepalilaisessa ruoassa Sonja Blåberg ei näe suuria eroja. Makumaailmat ovat lähellä toisiaan ja suosikkiannos butter chicken, voikana, löytyy molempien ruokalistalta.

– Jostain syystä suomalaiset ovat ihastuneita nepalilaiseen ruokaan. Hyvä merkki molemmissa ravintoloissa on tandooriuuni, jossa kypsennetään naanleipää ja lihavartaita.

Japanin kansallisruoan sushin tarjonnan Suomessa ovat räjäyttäneet sushi-buffetit ravintoloissa ja ruokakaupoissa. Sushin uusin muoto on sushibowlit eli sushikulhot, jotka kootaan samoista raaka-aineista kun makit ja nigirit.

– Graavikalakulttuuri on meille tuttu ja merilevään on opittu hyvin. Odotan, että meille tulee muutakin kuin sushia, sillä japanilainen ruoka on paljon muutakin, Sonja Blåberg sanoo.

Hän kuvailee japanilaista ruokakulttuuria yksinkertaiseksi ja mauiltaan luonnonmukaiseksi. Raaka-aineiden tärkeys korostuu, ja ruoka on esteettisesti kaunista.

Curryistä kesäkääryleisiin, rotileivästä nuudeleihin

Aasialaisten ravintoloiden tarjonta Salossa on kattava. Uusin tulokas on intialainen Lootus, joka avautui lokakuun alussa.

– Intialaisessa ruoassa on tosi hyvä maku ja paljon mausteita, ravintoloitsija Kelum Sembuttige kertoo.

Hänen suurin odotuksensa ravintolasta on tarjota salolaisille aitoja intialaisia makuja. Sellaisia on ovat muun muassa tandooriuunissa kypsennetyt mausteiset lihavartaat, tummapilkulliseksi paistettu rotileipä sekä paistettu riisi kanalla, naudanlihalla tai katkaravuilla.

Biryan on intialaiselle ruoalle tyypillinen mausteseos, jossa on kanelia, neilikkaa, mustapippuria, kardemummaa, korianteria, kurkumaa ja juustokuminaa.

– Jos asiakas pelkää, että ruoka on liian tulista, voi pyytää mietoa, se ei ole ongelma, hän rohkaisee.

Sri Lankasta kotoisin oleva Sembuttige on asunut vaimonsa Ruwanin kanssa Salossa viisi vuotta. Kotimaassaan hän työskenteli hotellissa ja tutustui kokkiin, joka pian keittää Lootuksessa toisen intialaisen kokin kanssa.

– Hän on ihan paras, Sembuttige vakuuttaa.

Hän odottaa joka päivä, että koronan takia viivästynyt oleskelulupapäätös tulisi pian.

Lounasajasta iltaan avoinna oleva ravintola työllistää Sembuttigen pariskunnan lisäksi kaksi työntekijää. Ravintola on samassa tilassa, josta nepalilainen Branchha Ghar siirtyi muutaman korttelin keskustaan päin. Se on parhaillaan suljettu muuton takia.

Kelum Sembuttige vertaa mausteiden ryydittämää nepalilaista ja intialaista ruokaa.

– Eroa ei ole paljon, mutta maku on kuitenkin eri. Intialaisessa on intialainen maku.

Phuong Nguyenin vietnamilainen ravintola Hanoi Corner on toiminut vuoden. 6-paikkainen ravintola on hänen oma valtakuntansa.

– Olen kokki, kassa ja siivoan myös, hän kertoo iloisena.

Ruokalistalle Nguyen on tuonut parhaita makuja kotikaupungistaan Hanoista. Tarjolla on muun muassa pho-keittoa, kesäkääryleitä ja kalapihvejä.

Asiakkaalle lounaan valinta on tehty helpoksi. Kaikista annoksista on kuvat ja niiden alla tiedot raaka-aineista. Mausteiden kanssa Nguyen on oppinut olemaan varovainen.

– En laita chiliä, vaan asiakas voi lisätä sitä itse. Kaikki eivät pidä korianterista, kysyn voinko laittaa sitä.

Annokset ovat selkeitä. Oleellista on yrttien ja kasvisten tuoreus ja värikkyys. Riisipaperiin käärityissä, läpikuultavissa kesäkääryleissä on katkarapuja, salaattia ja nuudelia. Niitä ei pidä sekoitta kevätkääryleisiin, jotka ovat friteerattuja.

Nguyenin suomalainen mies ja perheen kaksi lasta muuttivat Saloon 10 vuotta sitten. Hän arvelee olevansa Salossa ainoa syntyperäinen vietnamilainen.

– Helsingissä heitä asuu paljon ja vietnamilainen ruoka on hyvin suosittua, mutta uskon, että salolaisetkin tietävät nyt sen. Asiakkaat tulevat uudelleen ja ruokaani on kehuttu.

Thairavintola Khao Sukin lounaalla oli tällä viikolla muassa grillattua kanaa punaisessa curryssa, tofua chili-munakoisowokissa ja naudanliha-kookoskeittoa. Kimara thaimaalaisia makuja, joita Dusida Virtanen on tarjoillut ravintolassaan jo viisi vuotta.

– Ihan hyvin on mennyt, vaikka korona on tuonut haasteita.

Hän on vastannut haasteisiin keskittämällä ravintolan aukiolon lounasaikaan sekä aloittamalla pitopalvelun ja ruokaboksitoimituksia kauppoihin.

Virtasesta on tärkeää tarjoilla ruokaa, joka on mahdollisimman aitoa.

– 90 prosenttia raaka-aineista on samoja kuin Thaimassa. Esimerkiksi munakoiso on erilaista, sillä Suomesta ei saa thai-munakoisoja.

Curry-mausteseoksilla terästettyjä ruokia on tarjolla viikoittain useita ketoja.

– Keskitulinen curry menee aika hyvin, ihmiset ovat tottuneet makuun.

Myös riisinuudeliruoka pad thai kanalla kuuluu vakioihin. Väriä ruokaan antaa kiinansipuli, joka on tavallista ruohosipulia maukkaampaa. Mausteita ruokaan sopii lisätä itse. Vieressä on limettiä, kuivattua chiliä ja suolapähkinämurskaa.

Dusida Virtasen mielestä kaupungin monet aasialaiset ravintolat on hyvä merkki.

– Kun on enemmän valikoimaa, se nostaa kaikkia ravintoloita.

Miedosta vahvaan

Intia: mausteista (korianteri, chili, jeera eli juustokumina, kurkuma, inkivääri, kaneli, kardemumma), runsaasti kasviksia, jogurttikastikkeet, currytahnat, ghee eli kirkastettu voi, chutneyt, pikkelsit.

Nepal: mausteista (korianteri, inkivääri, kurkuma, chili, valkosipuli), runsaasti kasviksia, linssit, pavut.

Thaimaa: tuoreet hedelmät ja kasvikset, yrtit (sitruunaruoho, kaffirlimetti, korianteri), chili, kookos, nuudeli, jasmiiniriisi, kevätkääryleet, currytahnat (punainen, keltainen, vihreä, panam, massaman), kalakastike.

Vietnam: tuoreet vihannekset ja yrtit (korianteri, minttu, kevätsipuli, chili), riisipaperiin käärityt kevät- ja kesärullat, kala- ja osterikastike, riisinuudeli.

Japani: maukasta, mutta ei niin tulista, vähärasvaista, kasvikset, nuudelit, riisi, soijakastikkeet, merenelävät, kalat, paputahnat.

Kiina: hapanimelä- ja soijakastikkeet, riisi, nuudeli, kasvis- ja lihawokit, hoisin -ja osterikastike.