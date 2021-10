Afganistan, Kiina ja Aukus-sopimus ovat esillä, kun EU-johtajat luotaavat unionin strategista paikkaa maailmassa

Viime viikkoina kansainvälisissä suhteissa on tapahtunut paljon. Esillä on ollut muun muassa Afganistanin tilanteen heikkeneminen sekä Australian, Yhdysvaltojen ja Britannian solmima Aukus-puolustusliittouma.

EU-maiden johtajat istuvat tänään yhteiseen illallispöytään keskustelemaan maailman tilasta. Sloveniassa järjestettävän epävirallisen työillallisen tarkoituksena on käydä strateginen keskustelu unionin kansainvälisestä roolista.

Syyskuussa Ranska kimpaantui, kun Australia päätti perua rahakkaan sukellusvenekaupan maan kanssa ja rakentaa sen sijaan ydinsukellusveneitä Yhdysvaltain avustuksella. Ranskaa kismitti myös jääminen sivuun salassa neuvotellusta Aukus-liittoumasta.

Myös EU:n ja Kiinan suhteen odotetaan nousevan esiin illalliskeskusteluissa.

Johtajien tapaaminen jatkuu keskiviikkona huippukokouksella Länsi-Balkanin maiden kanssa. Suomea kokouksissa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

EU lupaamassa lisää tukea Länsi-Balkanille

Huippukokouksessa on tarkoitus keskustella EU:n suhteesta Länsi-Balkaniin. Odotuksissa on, että kokouksen satona olisi julistus, jossa Länsi-Balkanille luvattaisiin uutta tukea esimerkiksi investointeina infrastruktuuriin ja vihreään energiaan.

EU-virkamiehen mukaan esillä on myös suunnitelma roaming-maksujen vähentämisestä EU:n ja alueen maiden välillä.

EU:ssa on herättänyt huolta esimerkiksi Venäjän ja Kiinan vaikutusvallan kasvu Länsi-Balkanilla. Toisaalta EU:n uskottavuus alueella on kärsinyt kolauksia, kun esimerkiksi jäsenyysneuvottelujen käynnistämisessä on kestänyt.

Slovenian uutistoimiston STA:n mukaan huippukokouksen aikana on odotettavissa mielenosoituksia. Maan hallitus on ilmoittanut liikkumisrajoituksista pääkaupungissa Ljubljanassa ja kokouspaikan lähettyvillä.

Maat unionin eteisessä

Länsi-Balkanin maihin luetaan Kroatia, Montenegro, Serbia, Pohjois-Makedonia, Albania, Bosnia-Hertsegovina sekä Kosovo. Näistä maista Kroatia on jo EU:n jäsenmaa.

Viime vuonna EU-maat löysivät yhteisymmärryksen jäsenyysneuvottelujen käynnistämisestä Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa, mutta etenemistä ei juuri ole ollut, sillä sittemmin Bulgaria esti neuvottelujen varsinaisen aloittamisen Pohjois-Makedonian osalta historiaan liittyvän kiistan vuoksi.

Aiemmin liittymisneuvottelut on käynnistetty Montenegron ja Serbian kanssa.

Kosovo julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi, mutta sen asema ei ole kiistaton. Kosovo on entinen Serbian maakunta. EU-maista Kosovon itsenäisyyttä eivät ole tunnustaneet Kypros, Kreikka, Romania, Slovakia ja Espanja.

Syyskuun loppupuolella jännitteet kiristyivät Serbian ja Kosovon välisellä rajalla, kun Kosovo kielsi Serbian rekisterikilvissä olleiden autojen rajanylitykset Kosovoon. Serbia on toiminut vastaavalla tavalla vuosien ajan Kosovon rekisterissä olevien autojen kohdalla. Viime viikolla maat löysivät kuitenkin sovun tilanteen liennytyksestä.

Heta Hassinen

STT

