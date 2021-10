Aftonbladet: Teinipoika tunnustanut osallisuutensa nuoren räppärin murhassa

Ruotsissa teini-ikäinen poika on Aftonbladetin tietojen mukaan myöntänyt poliisille olleensa osallisena rapmusiikkitähti Nils ”Einár” Grönbergin murhassa. Poliisin kerrotaan vieneen hänet kuulusteltavaksi.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.

19-vuotias rapmusiikkitähti ammuttiin kuoliaaksi Tukholmassa viime viikon torstaina.

Useimmissa Ruotsin ampumistapauksissa kyse on rikollisuuteen sekaantuneiden nuorten miesten välienselvittelyistä. Jengiväkivalta on maassa kasvava ongelma.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k6d89B/uppgifter-tonarspojke-forhors-om-mordet-pa-einar

STT

Kuvat: