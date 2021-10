Tavanomainen päävalmentajan kommentti miesten Korisliigan lokakuisesta otteluennakosta tai lehdistötilaisuudesta:

– Peli on tietysti tässä vaiheessa kautta kaikkea muuta kuin valmista. Ei ole vielä ehditty keskittyä kuin ihan perusjuttuihin.

Tavanomainen kommentti tammikuisesta otteluennakosta tai lehdistötilaisuudesta:

– Uuden miehen sisäänajo on vielä pahasti kesken. Hänen kanssaan on ehditty keskittyä vasta ihan perusjuttuihin.

Tavanomainen kommentti maaliskuisesta otteluennakosta tai lehdistötilaisuudesta:

– Tällä loukkaantumistilanteella harjoittelu on ollut tosi vaikeaa. Paljon on pitänyt soveltaa, ja treeneissä on voitu keskittyä vain ihan perusjuttuihin.

Tyypillisessä korisliigajoukkueessa vaihtuu avainpelaajista kaudesta toiseen usein vähintään puolet. Lisäksi useimmat joukkueista vaihtavat kauden aikanakin ainakin yhden ulkomaalaisen.

Vaihtuvuus on siis Korisliigassa suurempaa kuin muissa isoimmissa palloilusarjoissa. Siksi tulee helposti olo, ettei peli ole ainakaan valmentajien mielestä koskaan valmista eikä aikaa kehitykseen ole koskaan tarpeeksi. Kapeahkot pelaajaringit estävät täysipainoisen harjoittelun.

Perjantain Vilpas–Kobrat-ottelu muodostaa kaikkeen tähän mieluisan poikkeuksen, sillä aineksia laadukkaaseen lokakuun otteluun löytyy.

Molemmat joukkueet ovat päässeet harjoittelemaan ja pelaamaan jo varsin pitkään parhailla kokoonpanoillaan, Kobrien Justus Kilpistä lukuun ottamatta. Lisäksi molempien joukkueiden viikon ainoa ottelu pelataan perjantaina, eli takana on myös sopiva lepoaika.

Vilpas on alkukauteen valmiimpi kuin koskaan, varsinkin kun puhutaan syksyllä 2015 alkaneesta ”neljän jenkin aikakaudesta”. Mestarien liigan karsintojen myötä Vilppaan joukkue oli kasassa elokuun loppupuolella eli lähes kaksi kuukautta sitten.

Salolaiset ovat päässeet pelaamaan kaikki viralliset ottelunsa täydellä miehistöllä – kuinkahan monta kertaa tänä aikana on ehditty koputtaa puuta sen kunniaksi, että tilanne jatkuisi samanlaisena…

Myös Kobrien tilanne on monessa mielessä parempi kuin monina aiempina aikoina. Kapean pelaajamateriaalin lisäksi ilman apuvalmentajaa joinain aiempina kausina edenneellä joukkueella on aidot mahdollisuudet kehittää pelaamistaan merkittävästi kauden aikana.

Takamies Antto Nikkarinen iloitsi ennen kautta siitä, kuinka ensimmäistä kertaa hänen Kobrat-aikanaan kaikki pelaajat pystyvät osallistumaan myös aamuharjoituksiin.

Tällaiset asiat eivät ehkä kuulosta dramaattisilta kehitysaskeleilta, mutta sarjan pienimmän budjetin ilmoittaneelle ryhmälle ne melkeinpä sitä ovat.

Kun muistelee Vilppaan menestysvuosien kotiotteluita Kobria vastaan, tulee ensimmäisenä mielikuvana toistuvat korijuhlat. Faktantarkistus tukee mutu-ajattelua: Vilpas on voittanut yhdeksän viimeisintä Kobrat-kotipeliään, ja seitsemässä edellisessä Salohallin kohtaamisessa se on tehnyt aina vähintään 94 pistettä. Sama trendi jatkui syyskuun alun harjoitusottelussa, jonka Vilpas voitti Salossa 98–76.

Hurjia lukuja, joskaan eivät erityisen yllättäviä. Onhan Kobrat ollut lähes kymmenvuotisella liigataipaleellaan miltei aina heikoimpien puolustusjoukkueiden kastissa. Yhdeksän kauden aikana sen päästettyjen pisteiden keskiarvo on ollut seitsemän kertaa kolmen suurimman joukossa.

Tähän kauteen valmistauduttaessa keskittyminen onkin ollut merkittävästi puolustuspäässä. Viime lauantain Pohjanmaan paikallispelin kaltaiset loppulukemat 55–72 ovat olleet lapualaisen liigataipaleen varrella äärimmäisen harvinaisia.

Avauspelistä irtosi voitto Katajasta, joka oli kaikkea muuta kuin valmis kauteen (heh). Sen jälkeen vastaan on tullut kaksi intensiivistä puolustusjoukkuetta Lahti Basketballin ja Karhubasketin muodossa. Intensiivisyyteen pyrkii myös yhdentoista pelaajan Vilpas.

VILPAS–KOBRAT PERJANTAINA KELLO 18.30 SALOHALLISSA

Tutut isot miehet

Lähtökohdat: Molempien joukkueiden kausi on alkanut odotetusti: kolmesta ottelusta Vilppaalla on kaksi voittoa, Kobrilla yksi voitto. Kobrien hyökkäys oli vaikeuksissa Lahden ja Karhubasketin puolustusten kanssa. Takamies Antto Nikkarisen keskiarvotilastot (3,3 syöttöä, 3,0 menetystä) poikkeavat melkoisesti aiemmista vuosista. Lapualaisten toistaiseksi kelpo tavalla toiminut puolustus pääsee seuraavaan kovaan testiin Salossa.

Seuraa häntä: Benjamin Raymond. Isojen miesten, tässä tapauksessa Raymondin ja Jeremiah Woodin edesottamusten seuraaminen on yhä mielenkiintoisempaa, kun molemmat ovat tuttuja Suomen kentiltä jo aiemmilta ajoilta. ”BJ” Raymond pelasi Vilppaan nykyisen päävalmentajan Sami Toiviaisen alaisuudessa Pyrinnössä vielä toissa kaudella.

Kokoonpanot:

Vilpas: Trey Niemi, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Riku Laine, Jeremiah Wood, Bryan Griffin. Ei poissaoloja.

Kobrat: Antto Nikkarinen, Stokley Chaffee, Juho Lehtoranta, Chrysostom Chukwuma, Benjamin Raymond, Jussi Turja, Andre Wesson, Henry Boyd, Christian Lutete. Poissa: Justus Kilpinen.

Tulosennuste: 91–78