Alar Karisin virkakausi Viron presidenttinä alkaa

Elokuun lopussa Viron uudeksi presidentiksi valittu Alar Karis aloittaa tänään virassaan. 63-vuotias Karis on Viron kuudes presidentti, ja hän seuraa tehtävässä Kersti Kaljulaidia, joka ei pyrkinyt jatkokaudelle.

Virossa presidentin virkakausi kestää viisi vuotta ja sama ihminen voi toimia presidenttinä enintään kaksi kautta peräkkäin.

Karis on toiminut ennen presidenttiyttään Viron kansallismuseon johtajana. Hän on aiemmin työskennellyt myös muun muassa Tarton yliopiston rehtorina ja Viron valtiontalouden tarkastusviraston johtajana.

Virossa presidentin virka on enimmäkseen edustuksellinen. Presidentti edustaa Viroa ulkomailla, kotimaassa presidentin tehtäviin kuuluu esimerkiksi vahvistaa parlamentin eli riigikogun hyväksymät lait.

Viron ensimmäinen presidentti oli Konstantin Päts, joka toimi tehtävässä vuodet 1938-40, kunnes Neuvostoliitto miehitti maan. Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 Viron uudeksi presidentiksi vuonna 1992 valittiin Lennart Meri. Sen jälkeen Viron presidentteinä ovat toimineet Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves ennen Kaljulaidia, jonka virkakausi on nyt päättynyt.

STT

Kuvat: