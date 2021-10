AlfaTV joutuu selvittämään viranomaiselle kristillisdemokraattien ajankohtaisohjelman taustoja

Kristillisdemokraattien rahoittama ohjelma AlfaTV:ssä joutuu viestintäviranomaisen syyniin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää tällä viikolla AlfaTV:lle selvityspyynnön Kompassi-ohjelmasta.

Traficom selvittää, onko uusi Kompassi-ohjelma luonteeltaan ajankohtaisohjelma. Jos se täyttää ajankohtaisohjelman kriteerit, sillä ei lain mukaan saisi olla sponsoria.

– Se lainpykälä on aika selvä, eli sponsorointia ei saa olla uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, sanoo Traficomin lakimies Sari Tujunen STT:lle.

Tujusen mukaan näyttää selvältä, että tv-ohjelmassa on kyse sponsoroinnista, koska kristillisdemokraatit eivät tiettävästi toimi tuotantoyhtiönä.

Joka toinen viikko lähetettävä ohjelma esitettiin ensimmäisen kerran viime sunnuntaina. Puolituntisen ohjelman isäntänä toimii entinen pikaluistelija Mika Poutala, joka valittiin kesäkuun kuntavaaleissa Espoon kaupunginvaltuustoon kristillisdemokraattien listalta. Ensimmäisen ohjelman vieraana oli puolueen puheenjohtaja Sari Essayah, jonka kanssa Poutala keskusteli työvoimapulasta ja työttömyydestä.

Sponsoroinnin puolesta puhuu muun muassa se, että AlfaTV kertoo nettisivuillaan, että ”ohjelman kustantaa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä”.

”Oma määrittely ei merkitsevä”

Traficomin selvityspyynnössä tiedustellaan AlfaTV:n näkemystä muun muassa siitä, onko Kompassi-ohjelman kohdalla kyse ajankohtaisohjelmasta. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kutsui ohjelmaa tiedotteessaan ajankohtaisohjelmaksi.

AlfaTV:n taustayhtiön Brilliance Communicationsin toimitusjohtaja Hannu Haukka tyrmäsi STT:n lauantaina julkaistussa uutisessa näkemyksen, että ohjelma olisi ajankohtaisohjelma.

– Vaikka tv-kanava itse sanoo, että kyse ei ole ajankohtaisohjelmasta, heidän oma määrittelynsä ei ole merkitsevä, jos todetaan, että kriteerit täyttyvät, Tujunen huomauttaa.

Jos toiminta todetaan lainvastaiseksi, viranomainen voi Tujusen mukaan kieltää toiminnan tai antaa huomautuksen. Tujusen mukaan yleensä jo selvittelyjen yhteydessä toimija luopuu lainvastaisesta toiminnasta, jolloin sanktioita ei tarvita.

Vanhasella eri rahoituspohja

Viestintäpalvelulain uutis- ja ajankohtaisohjelmien sponsorointikiellolla halutaan osaltaan turvata ohjelmien riippumattomuus ja luotettavuus.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtori ja viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen arvioi, että Kompassi-ohjelman kohdalla täyttyvät sekä sponsoroinnin että ajankohtaisohjelman määritelmät, mikä on sähköisen viestintäpalvelulain vastainen yhdistelmä.

Neuvosen mukaan viestintäpalvelulain perusteluissa ajankohtaisohjelmilla tarkoitetaan ”uutisiin liittyviä, esimerkiksi uutisten poliittisia taustoja selvittäviä ja analysoivia tai muutoin niitä kommentoivia ohjelmia”.

– Tällainen määritelmä on hyvin laaja, siihen mahtuvat aika monenlaiset ohjelmat, Neuvonen sanoo STT:lle.

– Jos ohjelmassa käsitellään työttömyyttä ja työvoimapulaa, niin kyllähän sitä ajankohtaisohjelmana voi perustellusti pitää, Neuvonen arvioi.

Hänen mukaansa tulkinnan Kompassi-ohjelman luonteesta tekee Traficom ja viime kädessä hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

AlfaTV:llä on aiemmin esitetty myös ex-pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) vetämää keskusteluohjelmaa, mutta Neuvosen mukaan sen ja Kompassi-ohjelman ratkaiseva ero on ohjelman rahoituspohjassa.

– Tässä on se ongelma, että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä maksaa tästä, Neuvonen sanoo.

Saila Kiuttu, Tuomas Savonen

STT

