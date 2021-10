Alhaisten koulu saa Salossa seuraavan lähiliikuntapaikan – seuraavina vuorossa Moision yläkoulu ja Armfeltin koulu

Salon kaupunki aikoo jatkaa lähiliikuntapaikkojen rakentamista koulujen pihoihin yli miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana.

Opetuslautakunnan ensi vuoden talousarviossa on varattu Alhaisten koulun lähiliikuntapaikkaan 260 000 euroa.

Vapaa-ajan lautakunta puolestaan esittää 350 000 euroa Moision yläkoulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen vuodeksi 2023.

Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan urheilualueen perusparannukseen varataan 400 000 euroa vuodeksi 2024.

Kaikkiin hankkeisiin on tarkoitus hakea valtionapua. Salo on saanut kaikille vastaaville hankkeille 25–30 prosenttia avustusta kuntaliitoksen jälkeen.

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen on nykymaailmassa osa oppimisympäristöjen kehittämistä. Monipuolisen liikkumisen mahdollistava koulupiha lisää lasten liikkumista koulupäivän aikana.

Lähiliikuntapaikkaa voivat käyttää iltaisin ja viikonloppuisin myös lähialueen perheet, lapset ja nuoret.

Salon vapaa-aikajohtajan Hilpi Tanskan mukaan lähiliikuntapaikkoja on pyritty rakentamaan johdonmukaisesti jo pitkään.

– Edellinen liikuntapaikkaselvitys tehtiin vuonna 2013, ja siinä käytiin aika laajasti läpi koulujen ja päiväkotien pihoja. Selvitettiin, mitkä voisivat olla isompia lähi-liikuntapaikkoja, jotka palvelisivat koulujn lisäksi laajemmin lähialueiden asukkaita.

Lähiliikuntapaikkoja on rakennettu Ollikkalaan koulun remontin yhteydessä, Armfeltin alakouluun, Uskelan koulun Kavilankadun yksikköön ja Tupuriin.

Märynummen koulun ja päiväkodin piha uusittiin niiden rakentamisen yhteydessä, ja Perniön kirkonkylän uuteen kouluun rakennetaan nykyaikainen piha.

– Suurista alakouluista Alhainen on viimeinen. Sen piha on lähes valmiiksi suunniteltu, ja sille haetaan valtionosuutta ensi vuodeksi, Hilpi Tanska kertoo.

Kaupungilla on tehty työnjako: perusopetus vastaa alakoulujen pihoista ja liikuntapalvelut yläkoulujen lähiliikuntapaikoista.

Moision kouluun on suunniteltu uutta lähiliikuntapaikkaa, koska nykyinen piha ei ole viihtyisä eikä kannusta nuoria välituntiliikuntaan. Pihaa käytetään myös mopojen, mopoautojen ja mönkijöiden pysäköintiin.

Moisiossa on tarkoitus suunnitella uutta lähiliikuntapaikkaa ja liikenneratkaisuja yhteistyössä koulun oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Varsinainen pihasuunnittelu ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä. Suunnittelijaksi on valittu Viherteema Oy, jonka tarjous työstä oli 12 400 euroa.

– Lähiliikuntapaikoissa ei ole pelkkää liikunta-aspektia, vaan myös toiminnallinen puoli. Pihoille on tehty esimerkiksi ulkoluokkia ja esiintymispaikkoja, Hilpi Tanska muistuttaa.

Armfeltin koulukeskuksen ja liikuntahallin yhteydessä on laajempi liikunta-alue, jota käyttävät yhtenäiskoulu ja Halikon lukio. Sen yleisurheilun suorituspaikat on uusittu vuonna 2013 ja alakoulun piha vuonna 2016.

Yläkoulun pihassa ei ole välituntiliikunnalle sopivia paikkoja, ja esimerkiksi niin sanotun alakentän kotipallo- ja tenniskentät ovat huonossa kunnossa.

Ajatuksena on, että yläkoulun hiekkakenttä voidaan muuttaa monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi. Koko hankkeen kustannusarvio on 400 000 euroa.

– Varmasti jossain vaiheessa mietitään, mitä tehdään Hermannin yläkoulun ja Perniön yhteiskoulun pihoille, Hilpi Tanska sanoo.

Pienempien koulujen ja päiväkotien piharemontteihin varaudutaan opetuslautakunnan talousarvioesityksessä.

Lautakunta esittää, että kaupunki varaisi 200 000 euroa vuodessa piharemontteihin ja ulkoleikkivälineiden uusimiseen vuosina 2022–2026.

Esityksen mukaan seuraavaksi työlistalla on esimerkiksi hiekkatekonurmen asentaminen Suomusjärven koulun sekä Lampolan ja Mesikämmenen päiväkotien pihaleikkivälineiden alueelle.