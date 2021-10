Amazonin myynti lisääntyi, mutta tulos laski noin puoleen viimevuotisesta

Verkkokauppajätti Amazon kertoo myyntinsä nousseen heinä-syyskuussa, mutta yhtiön tulos laski kuitenkin noin puoleen viimevuotisesta.

Yhtiön tiedotteen mukaan myynti kasvoi vastikään päättyneellä neljänneksellä 110,8 miljardiin dollariin. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli noin 15 prosenttia. Liikevaihto jäi kuitenkin talousuutistoimisto Bloombergin mukaan analyytikoiden ennusteista noin miljardilla dollarilla.

Amazonin tulos laski noin 3,2 miljardiin dollariin viime vuoden heinä-syyskuun noin 6,3 miljardista.

Yritykset ympäri maailman ovat kärsineet viime aikoina muun muassa toimituksien ruuhkautumisista ja maailmanlaajuisesta sirupulasta. Teknologiajättejä on haastanut myös se, kuinka lainsäätäjät ympäri maailmaa yrittävät rajoittaa niiden valtaa uuden sääntelyn avulla.

Jassyn ensimmäinen neljännes toimitusjohtajana

Amazonin nykyinen toimitusjohtaja Andy Jassy otti ohjakset heinäkuun alussa sen jälkeen, kun yhtiön perustaja Jeff Bezos kertoi jättävänsä toimitusjohtajan tehtävät ja siirtyvänsä hallituksen puheenjohtajaksi. Jassy itse tuli taloon 90-luvun loppupuolella.

Jassy kertoi torstaisessa tiedotteessa, että yhtiö on aina alleviivannut valitsevansa asiakkaidensa pitkän aikavälin edun lyhytnäköisten voittojen sijaan. Hän painotti lisäksi sitä, miten Amazonin työntekijöillä oli pandemian alkuvaiheessa tärkeä rooli siinä, miten ihmiset saivat hankittua ruokaa ja elintärkeitä tarvikkeita.

Koronapandemia onkin lisännyt verkkokaupan kysyntää. Amazonin kohdalla iso osa yhtiön asiakkaista on kääntynyt yhtiön palvelujen puoleen hankkiakseen kaikkea aina ruuasta vessapaperiin.

Yhtiön pilvipalveluosasto on puolestaan kasvanut ja heinä-syyskuussa liikevaihto nousi sen osalta 39 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Amazon Web Servicesin puolella liikevaihto oli 16,11 miljardin dollarin luokkaa, kun analyytikot odottivat lukeman jäävän 15,48 miljardiin.

Uutiskanava CNBC:n mukaan yhtiön päättynyt neljännes olisi ollut tappiollinen ilman pilvipalveluista irronnutta 4,88 miljardin dollarin liikevoittoa.

Osakkeet laskussa jälkimarkkinoilla

Amazonin osakkeet olivat jälkimarkkinoilla noin neljän prosentin laskussa Suomen aikaa alkuyöstä kahden maissa. CNBC:n mukaan yhtiön osakkeen arvo lähti sukeltamaan paitsi odotettua heikomman tuloksen myös pettymystä aiheuttaneiden joulunajan ennusteiden vuoksi.

Bloombergin mukaan Amazon ennakoi, että yhtiö voisi tehdä tulevalla neljänneksellä kovan myynnin, mutta tämä ei välttämättä näkyisi mitenkään tuloksessa. Amazon kertoi joutuvansa käyttämään miljardeja rekrytointiin ja työntekijöiden palkkoihin sekä tekemään jopa puolityhjiä kuljetuksia, jotta maailmanlaajuiset toimitusongelmat eivät kurittaisi kiireistä juhlakauden myyntiä.

Yhtiön johdon mukaan menot saattavat pyyhkiä yhtiön tuotot tyystin. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa olevan tulevalla neljänneksellä 130-140 miljardin luokkaa. Bloombergin mukaan analyytikoiden ennusteet puolestaan sijoittuvat keskimääräisesti noin 141,6 miljardin paikkeille.

Arttu Mäkelä

STT

