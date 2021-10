Annika Saarikko Salossa: Aluevaaleissa on jaossa paljon valtaa

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko kannustaa ihmisiä ehdokkaaksi ja äänestämään talven aluevaaleissa.

Perjantaina Salossa vieraillut Saarikko sanoo, että aluevaaleissa on jaossa paljon valtaa. Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakuntia vastaaville hyvinvointialueille, ja aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueelle päättäjät.

Saarikko kuvasi sote-uudistusta sanomalla, että erikoissairaanhoidon asema on painottunut Suomen terveydenhuollossa. Kunnille on jäänyt rooli laskujen maksajina, ja ne ovat joutuneet itse nipistämään vastaavasti perusterveydenhuollosta. Nyt kokonaisuus yhdistetään yhden hyvinvointialueen alle, ja perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan.

– Tähän asti olemme päässeet valitsemaan vain kuntaan päättäjiä. Nyt valitsemme päättäjiä sote-alueelle, jotka hallitsevat kokonaisuutta, hän sanoi.

Keskusta toivoo hyvinvointialueille myös lautakuntia. Niihin voi tulla valituksi esimerkiksi salolaisia päättäjiä, joiden äänimäärä ei riitä valtuustoon asti.

Saarikon mukaan keskustan ehdokasasettelu on edennyt hyvin. Omasta ehdokkuudestaan aluevaaleissa hän ei ole vielä päättänyt.

– Se on harkinnassa. Kyse on ajankäytöstä ja ministerin tehtävästä.

Sote-uudistus on hallinnollinen uudistus, mutta Annika Saarikko muistutti, että siihen liittyy tärkeänä osana myös hoitotakuu.

Vuonna 2023 hoitoon on päästävä seitsemän vuorokauden aikana. Saarikon mukaan viikko voi kuulostaa pitkältä ajalta, mutta nykyisin vain 60 prosenttia kunnista yltää tavoitteeseen.

Kyse on hänen mukaansa yhdenvertaisista palveluista ja ihmisten oikeudesta terveyteen. Rahaministeri muistutti myös loppulaskusta.

– Jos hoitoon pääsee liian myöhään, seurauksena on suuri lasku, kun perusterveydenhuollon sijasta joudutaan sairaalaan.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään saman katon alle. Saarikon mielestä tämä on suuri etu, sillä usein sairaalla on tarvetta molemmille palveluille.

Yksi iso parannuskohde on terveydenhuollon tietojärjestelmät. Ne on tarkoitus yhtenäistää, jotta tieto kulkee sairaaloista terveyskeskuksiin ja päin vastoin.

– Takkua voi tulla jossain vaiheessa uudistuksen aikana, mutta tietojärjestelmien uusiminen on yksi keskeinen asia tässä uudistuksessa, Saarikko totesi.

Ilolansalossa järjestetyssä tilaisuudessa kysyttiin, miten sote-uudistuksessa käy Salvan kaltaisten yhdistyspohjaisten toimijoiden.

Annika Saarikon mukaan yhdistykset ja yrityspohjaiset toimijat tekevät uudet sopimukset hyvinvointialueiden kanssa. Hän neuvoi yhdistyksiä olemaan luottavaisin mielin.

– Järjestöillä on valtava merkitys, ja niillä on myös tärkeää palveluntuotantoa. Tässä uudistuksessa ei ole tarkoitus heittää romukoppaan mitään, hän lupasi.

Vanhusten viikolla Salossa piipahtanut Saarikko muistutti, että nykyinen hallitus on tehnyt ikäihmisten kannalta merkittäviä uudistuksia.

Hoitajamitoitus 0,7 on kirjattu lakiin, ja pieniä eläkkeitä on nostettu kymmenillä euroilla. Vanhuspalvelulain toinen osa on tulossa eduskuntaan, ja se tuo tullessaan parannuksia kotihoitoon.

Saarikko sanoi olevansa huolissaan hoitajien jaksamisesta ja siitä, mistä tulevaisuudessa saadaan lisää hoitohenkilöstöä. Lähihoitajakoulutukseen lisätään ensi vuonna rahaa, mutta Suomi tarvitsee hänen mukaansa lisää hoitajia myös ulkomailta.

Työntekijöitä voisi olla saatavissa myös hiljattain eläköityneistä. Annika Saarikon mukaan hallitus pyrkii tekemään töiden tekemisestä eläkeläisille nykyistä kannattavampaa parantamalla yli 60-vuotiaiden työtulovähennystä vuonna 2023.

”Salon itäinen ohitustie on eduskunnan käsissä”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ei anna rahaministerinä lupauksia Salon itäisen ohitustien jatkosta.

Varsinais-Suomen kansanedustajat esittävät, että Salon itäisen ohikulkutien toisen vaiheen suunnitteluun varataan valtion ensi vuoden talousarviossa miljoona euroa.

Salossa perjantaina vieraillut Saarikko sanoi, että valtioneuvosto on antanut oman budjettiehdotuksensa eduskunnalle, ja hän pitää kiinni siitä.

– Itse asiaa vastaan minulla ei ole mitään. Varsinais-Suomessa on monia tarpeellisia hankkeita, ja toivon, että valtiovarainvaliokunta käy keskustelua niistä. Tämä asia on nyt eduskunnan käsissä, hän totesi.