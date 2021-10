Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto Kirkkonummen pääkirjasto Fyyrille

Vuoden 2021 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon on saanut Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri. Tunnustuksen saajan valitsi filosofi Esa Saarinen.

JKMM Arkkitehtien suunnittelema kirjasto valmistui vuonna 2020. Kirkkonummen vanhaa kirjastorakennusta ei purettu, vaan uusi rakennus nielaisi sisäänsä vuonna 1982 valmistuneen kirjastotalon.

Saarinen kiittää palkintoperusteluissaan sitä, miten hienolla tavalla Fyyrissä kiteytyvät hengen elämä, demokratia ja ihmisyysusko, suomalaisen kirjastoinstituution peruspilarit.

– Nykyaikaisen kirjastoajattelun mukaisesti Fyyri on monitoimitila, mutta hallintokielinen nimike ei tee sille oikeutta. Kyse on ilmapiirin vaalimisesta ja kohtaavuudesta ja siitä elintärkeästä yhteisöilmiöstä, mikä syntyy, kun ihmiset kokevat omakseen jonkin mikä yhdistää, hän täydentää.

Nyt kahdeksannen kerran jaetun Arkkitehtuurin Finlandian myöntää Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

STT

