Asenne kuritusväkivaltaan on muuttunut Suomessa sallivammaksi, kertoo selvitys

Asenne kuritusväkivaltaan on muuttunut Suomessa sallivammaksi, käy ilmi Lastensuojelun Keskusliiton teettämästä selvityksestä. Miehet suhtautuvat keskimäärin naisia hyväksyvämmin kuritusväkivaltaan, ja heidän asenteensa ovat myös muuttuneet sen suhteen sallivammiksi.

Lasten kuritukseen liittyvät asenteet näyttävät koventuneen, Lastensuojelun Keskusliitto arvioi. Samoin suomalaisten tietoisuus kuritusväkivallan kiellosta näyttää heikentyneen hieman.

Tällä hetkellä 90 prosenttia suomalaisista tietää, että lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty lailla. Vuonna 2017 sen tiesi 95 prosenttia. Tieto kiellosta on heikentynyt erityisesti nuoremmilla ikäryhmillä.

Tulokset saatiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa, johon vastasi alkuvuodesta runsas tuhat 15-79-vuotiasta suomalaista.

”Huolestuttava muutos”

– Suurin osa suomalaisista ei edelleenkään pidä lasten ruumiillista kurittamista hyväksyttävänä edes poikkeustapauksissa. On silti huolestuttavaa, että asenteissa ja tietoisuudessa on havaittavissa tällainen muutos, arvioi Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Annukka Paasivirta tiedotteessa.

Nettipaneelin vastaajista lähes puolet kertoi käyttäneensä itse jotain kuritusväkivallan muotoa. Erityisesti kovakourainen kiinni tarttuminen tai retuuttaminen on selvityksen perusteella lisääntynyt viime vuosina – jopa noin kolmannes vastaajista ilmoitti tehneensä sitä usein tai joskus. Tukistamista oli käyttänyt viidennes vastaajista.

– Emme tiedä, onko tämä (muutos) seurausta koronapandemiasta vai muusta, mutta on tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota, Paasivirta lisää.

Lastensuojelun Keskusliitto toteaa, että tarvitsemme Suomessa enemmän keskustelua kuritusväkivallasta ja sen seurauksista. Liiton mukaan kuritusväkivalta muodostaa usein ylisukupolvisen ketjun, joka on pystyttävä katkaisemaan.

Keskusliitto on seurannut lasten kurittamiseen liittyviä asenteita Suomessa koko 2000-luvun ajan.

