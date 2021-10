Australia päästää kansalaisensa matkustamaan ulkomaille ilman erikoislupaa, maan terveys- ja sisäministeriöt kertovat.

Täyden rokotussarjan saaneiden australialaisten ei enää tarvitse anoa lupaa poistua maasta. Rajoitus helpottuu samalla, kun Australian aikuisväestön rokotusaste lähestyy 80 prosentin tavoitetta.

Ulkomailla käytyään australialaisia odottavat erilaiset rajoitukset riippuen siitä, mihin päin Australiaa he palaavat. Australian väkiluvultaan suurin osavaltio Uusi Etelä-Wales on jo luopunut kalliin kahden viikon hotellikaranteenin vaatimuksesta, mutta monissa matalamman rokotusasteen osavaltioissa pakkokaranteeni on vielä käytössä.

Australia otti pandemian alussa maaliskuussa 2020 käyttöön yhdet maailman järeimmistä matkustusrajoituksista, mikä muun muassa erotti perheenjäseniä toisistaan. Ulkomaalaiset ovat päässeet maahan vain harvinaisilla poikkeusluvilla, ja maahan palaavien Australian kansalaistenkin on ollut pakko olla omalla kustannuksellaan kahden viikon hotellikaranteenissa.

Pääministeri Scott Morrison kertoi aiemmin tässä kuussa, että Australia on viimein löysäämässä tiukkaa rajavalvontaansa ja päästää pian joitakin rokotettuja ulkomaalaisia maahan. Sisäministeri Karen Andrews sanoi nyt, että ulkomaalaisia työntekijöitä ja opiskelijoita aletaan näillä näkymin päästää maahan jo tämän vuoden aikana.

Australia on Morrisonin mukaan myös avaamassa pian matkustuskuplan Singaporen kanssa.

STT

